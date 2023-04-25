Губернатор Югры в режиме онлайн проверила исполнение своих поручений

Очередная прямая линия Натальи Комаровой вновь была посвящена обратной связи – активной и деятельной проверке поручений, сформированных в ходе других эфиров. Не так давно прошла подобная онлайн-ревизия поручений, данных муниципалитетам, а теперь настала очередь окружных и государственных структур. Разговор шел почти полтора часа, его посмотрели на момент публикации этого материала более 112 тысяч человек.

«Сегодня мы выстроим свой разговор, опираясь на мнение югорчан, сформированное ими по результатам выполнения уже принятых нами решений, – обратилась к коллегам и зрителям Наталья Комарова. – Прежде всего, речь пойдет о возникших в ходе прямой линии, и которые губернатор, представляя граждан, считает необходимыми для исполнения. Причем исполнение принимаемых поручений должно быть оперативное и конкретное. Каждый из нас несет за это персональную ответственность».

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, важной частью онлайн-общения губернатора с гражданами стало внедрение в быт югорских школ информационно-коммуникационной платформы «Сферум». Поручение провести семинары для родителей и учителей, посвященных этой системе, было дано в начале февраля, и с тех пор активно претворялось в жизнь.

«Уже с 8 февраля вместе с нашими партнерами начали систематически проводить вебинары для педагогов, – отчиталась и.о. директора департамента образования и науки Инна Святченко. – Более того, на нашей платформе «ГИС Образования Югры» теперь размещен «Календарь учителя», где можно посмотреть расписание данных вебинаров и принять в них участие. Важно, что педагоги получают обратную связь – все вопросы, которые возникают, решаются. На сегодняшний день вебинары посетили уже около семи тысяч педагогов. Также в онлайн-режиме мы провели три родительских собрания, участие в которых приняли более 1600 родителей».

Практическое использование «Сферума» вызывает реакцию у пользователей. Она неплохая. «К образовательному учреждению теперь могут подключиться только его ученики и педагоги, они проходят контроль администраторов. Больше не нужно создавать ссылки и отправлять их с утра в родительские и детские чаты: для связи с педагогами и одноклассниками у каждого класса есть свой постоянный чат, – рассказала замдиректора, учитель биологии и географии гимназии им. Фармана Салманова в Сургуте Дарья Наймушина. – Качество связи на хорошем уровне, можно демонстрировать презентации. Учитель может загружать свои файлы и хранить их в разделе «Документы», которые будут доступны всем учащимся. Нет рекламы и платных подписок».

В ходе разговора поступил вопрос о развитии талантов у детей с особенностями развития. Работа по этому направлению идет довольно масштабная – по словам и.о. директора культуры Владимира Фризена, в Югре открыто 150 лабораторий и творческих студий, где занимаются более 2,5 тысяч особенных детей. Наталья Комарова поручила сделать информацию о подобных активностях и возможностях более открытой и доступной для всех желающих.

Многие не знали, но в Югре социальная поддержка детей не завершается по достижении ими совершеннолетия. Отвечая на вопрос сургутянки, директор департамента социального развития Тереза Пономарева рассказала, что получать помощь от региона у некоторых родителей возможно вплоть до достижения их детьми 24 лет. Правда, это касается многодетных семей, и распространяется на тех, кто не вступил в брак и продолжает очно обучаться в ссузах или вузах на территории Югры. «С 1 января 2020 года таким семьям предоставляется ежемесячная денежная выплата на проезд в размере 1300 рублей на каждого обучающегося», – рассказала Пономарева, и добавила, что с 18 лет граждане сами получают возможности податься на льготы или, например, государственную социальную стипендию. В целом для тех, у кого есть вопросы о едином пособии на детей, которое выдается с начала 2023 года, работает контакт-центр 8 800 301-44-43.

В ходе эфира был обсужден важный и насущный вопрос безопасности в школах. Для этого в Нягани на базе центра «Патриот» в конце июня пройдут межрегиональные соревнования «Школа безопасности», где детям предстоит отработать нюансы поведения в экстремальных ситуациях. По словам участников подобных занятий, там они научились оказывать доврачебную помощь, действовать в нестандартных и экстремальных ситуациях, ответственно относится к личной и общественной безопасности, а также работать в команде.

Были подняты и несколько локальных вопросов, которые ранее проявлялись в ходе эфиров губернатора. Например, стало известно, что проблемный многоквартирный дом №49/2 в микрорайоне №5 Нефтеюганска сдадут в эксплуатацию в августе этого года, готовность объекта – 85 процентов. Также представители дорожного департамента рассказали, что в июле стартует капремонт участка трассы между Когалымом и Сургутом. Кроме того, в Югре идет сбор заявлений на включение в реестр коренных малочисленных народов – таких заявок уже более 20 тысяч, принимают их в МФЦ, а с 1 мая – будут еще и на Госуслугах.

«Я крайне заинтересована в обратной связи и понимании того, как люди оценивают решения органов власти для расширения возможностей, контактов, взаимодействия с гражданами – непосредственного, личного и эффективного», – резюмировала полуторачасовой разговор Наталья Комарова. Стоит отметить, что авторы вопросов и обращений, которые не попали в эфир, получат ответы от компетентных специалистов в ближайшее время.