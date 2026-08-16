В Нижневартовске 250 килограммов влажных салфеток заблокировали канализационную станцию

Около 250 килограммов вискозных и полиэстеровых салфеток всего за полчаса поступили со сточными водами на одну из канализационно-насосных станций Нижневартовска. Огромный ком мусора заблокировал ступенчатую решетку и привел к остановке оборудования. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на «Нижневартовские коммунальные системы». Специалистам предприятия пришлось остановить оборудование и вручную очищать его от скопившегося мусора.

Коммунальщики напомнили, что влажные салфетки изготавливают из синтетических материалов — полиэстера и вискозы. Они не растворяются в воде, при этом способны впитывать и удерживать объем жидкости, в восемь раз превышающий их собственную массу.

«Не смывайте в канализацию салфетки, подгузники, ватные палочки, жир, тряпки и другой бытовой мусор. Канализация предназначена только для сточных вод. Берегите систему водоотведения — она начинается с каждого дома», — призывают коммунальщики Нижневартовска.