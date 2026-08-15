Культура становится доступнее тюменцам с нарушением зрения

В Тюменской области стартует инклюзивная программа «Тифлоград72», которая сделает культуру доступнее для незрячих и слабовидящих жителей. Проект реализует организация «КИНЗА» при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках грантового конкурса «Особый взгляд».

До декабря 2027 года организаторы проведут 31 адаптированное мероприятие: цирковые представления, спектакли, экскурсии, концерты, кинопоказы и мастер-классы. Все события будут сопровождаться профессиональным тифлокомментированием – озвучиванием визуальных деталей, которое помогает зрителям воспринимать происходящее на сцене. Участие в программе принимают ведущие учреждения культуры города – цирк, театры, музеи, библиотека для слепых и филармония.

Первые показы состоятся уже в сентябре. 12 сентября в ДК «Нефтяник» имени Муравленко представят спектакль «Сказка о царе Салтане» (12+), адаптированный для незрячих зрителей – в постановке сделан акцент на звуковое и смысловое наполнение. 26 сентября в молодежном театре «Ангажемент» имени Загоруйко покажут «Леди Макбет Мценского уезда» (16+), которая также будет доступна для слабовидящих зрителей.

Проект «Тифлоград72» направлен на то, чтобы люди с нарушением зрения могли наравне с другими посещать культурные учреждения и участвовать в жизни города. Организаторы надеются сделать инклюзивные показы привычной частью культурной жизни Тюмени.