Российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира 2026 в командном зачете

Российские спортсменки завоевали золотые медали чемпионата мира по художественной гимнастике в командном зачете. На турнире во Франкфурте-на-Майне они набрали 278,300 балла и опередили соперниц из Болгарии и Китая. Об этом сообщает РБК.

В состав российской команды вошли Мария Борисова, София Ильтерякова, а также участницы групповых упражнений Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, Дарья Мельник и София Солонская.

Сборная Болгарии с результатом 276,050 балла заняла второе место. Бронза досталась спортсменкам из Китая, которые набрали 275,400 балла.

Ранее Борисова стала пятой в личном многоборье, а Ильтерякова заняла 12-е место. Российская команда в групповых упражнениях также расположилась на 12-й строчке многоборья.

Чемпионат мира в Германии завершится 16 августа. Российские гимнастки выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.