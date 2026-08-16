Российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира 2026 в командном зачете

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=wjP7wPxaAydANVIBpiC2GcRGhXKPa67+lDAPkdxJBo1KdwT3Id9AZhCpAZ+1wADXMQ9AjEoGXzXIN3E0p6kgzQygIRI5xNjnt/J5HZHDYfMGoBtOtIQspWLeWKMvgeVS"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=wjP7wPxaAydANVIBpiC2GcRGhXKPa67+lDAPkdxJBo1KdwT3Id9AZhCpAZ+1wADXMQ9AjEoGXzXIN3E0p6kgzQygIRI5xNjnt/J5HZHDYfMGoBtOtIQspWLeWKMvgeVS"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=wjP7wPxaAydANVIBpiC2GcRGhXKPa67+lDAPkdxJBo1KdwT3Id9AZhCpAZ+1wADXMQ9AjEoGXzXIN3E0p6kgzQygIRI5xNjnt/J5HZHDYfMGoBtOtIQspWLeWKMvgeVS"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=wjP7wPxaAydANVIBpiC2GcRGhXKPa67+lDAPkdxJBo1KdwT3Id9AZhCpAZ+1wADXMQ9AjEoGXzXIN3E0p6kgzQygIRI5xNjnt/J5HZHDYfMGoBtOtIQspWLeWKMvgeVS"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  84,5449   EUR  97,5141  

Новости

Больше новостей
Вы Колобка смотрели?
Комментировать
0
Больше опросов

Российская сборная выиграла команднный зачет чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии

Российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира 2026 в командном зачете

Российская сборная выиграла команднный зачет чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии
Фото t.me/dasha_ph_rg

Российские спортсменки завоевали золотые медали чемпионата мира по художественной гимнастике в командном зачете. На турнире во Франкфурте-на-Майне они набрали 278,300 балла и опередили соперниц из Болгарии и Китая. Об этом сообщает РБК.

В состав российской команды вошли Мария Борисова, София Ильтерякова, а также участницы групповых упражнений Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, Дарья Мельник и София Солонская.

Сборная Болгарии с результатом 276,050 балла заняла второе место. Бронза досталась спортсменкам из Китая, которые набрали 275,400 балла.

Ранее Борисова стала пятой в личном многоборье, а Ильтерякова заняла 12-е место. Российская команда в групповых упражнениях также расположилась на 12-й строчке многоборья.

Чемпионат мира в Германии завершится 16 августа. Российские гимнастки выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 10:21, просмотров: 520, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Российская сборная выиграла команднный зачет чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии 520
  2. 22-комнатное общежитие, трешка на 300 квадратов и хоромы с водопадом — обзор самых дорогих квартир Сургута 482
  3. ​Всё-таки бхай 429
  4. В Нижневартовске кто-то слил в унитаз 250 кг влажных салфеток и заблокировал канализационную станцию 420
  5. Житель Югры попал под крупный штраф за уклонение от призыва в армию 399
  6. В Югре смертность от пьяных аварий за десять лет сократилась более чем вдвое 314
  7. Видео с конфликтом мужчины и полицейских в Сургуте оказалось фейком 309
  8. Автомобилисты в России в 2027 могут попасть под внеплановое медосвидетельствование и лишиться прав 300
  9. Наступающая неделя в Сургуте будет в меру теплой и почти без дождей 275
  1. ​Когда теперь платить за вывоз мусора в Югре? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1647
  2. ​Ирина Урванцева: «Сердце прощает многое, но не халатность» 1611
  3. ​Образование – плюс, жилье и досуг – минус: как Сургут выглядит в рейтинге качества жизни? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1494
  4. В 30-м микрорайоне Сургута планируется построить две одинаковые школы на 3 тысячи мест 1483
  5. ​Почти 140 тысяч зарплаты и минус 30% по жилью: в Тюменьстате рассказали, что происходит с экономикой Югры 1458
  6. ​«Эконадзор»: недостроенный морг в Сургуте сносят бесплатно, а кирпич с объекта продают через объявления 1425
  7. Югра больше не будет давать пособия многодетным семьям, которые только заехали в округ 1423
  8. МРОТ в России предложили увеличить почти вдвое − до 50 тысяч рублей 1376
  9. ​Политику Сургута в сфере киосков нужно делать системной: не выдавать новые разрешения, сокращать действующие, ужесточать требования 1342
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 августа? // АФИША 1340
  1. ​В Сургуте что-то горело в районе ГРЭС // ФОТОФАКТ 3567
  2. ​В преддверии КРТ ядра центра Сургута предприниматели начали преображать территорию − вместо старого дома появится место для отдыха 3347
  3. В России введут оплату общественного транспорта по биометрии 3311
  4. ​Банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта 3003
  5. Бывшему замглавы Сургута суд дал 19 лет тюрьмы и 500 млн рублей штрафа по делу о коррупции 2997
  6. Один из городов Югры вошел в топ-7 федерального рейтинга по качеству жизни 2806
  7. Какие выплаты югорчане могут получить для подготовки к школе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2787
  8. ​Совпадение 2753
  9. ​Жители Сургута смогут увидеть Оленью Луну 28 и 29 июля 2748
  10. Сургут может не заметить проблему, пока земля не уйдет из-под ног 2577

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика