Около тысячи жителей Тюменской области узнали об онкологии во время диспансеризации

С января по июнь 2026 года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Тюменской области прошли почти 405 тысяч человек, сообщил губернатор Александр Моор. По результатам обследований медики выявили более 33 тысяч различных заболеваний, о которых пациенты зачастую даже не подозревали.

Порядка тысячи диагнозов поставлено по злокачественным новообразованиям. При этом большинство из них обнаружены на ранних стадиях, что кратно увеличивает шансы пациентов на полное выздоровление. В онкологии именно раннее выявление нередко становится решающим фактором: чем раньше обнаружена проблема, тем выше вероятность выздоровления и возвращения к полноценной жизни.

Особое внимание в регионе уделяют репродуктивному здоровью. Диспансеризацию в этой сфере в 2026 году прошли почти 138 тысяч мужчин и женщин. Такой масштабный охват позволяет не только выявлять скрытые патологии, но и своевременно давать рекомендации и планировать лечение.

«Своевременная диагностика позволяет вовремя выявлять заболевания, а значит – сохранять здоровье. Поэтому мы продолжаем развивать систему диспансеризации. В этом помогают инструменты нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"», – подчеркнул Александр Моор.

Пройти диспансеризацию может каждый житель региона бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. В возрасте с 18 до 39 лет она проводится раз в три года, после 40 лет – ежегодно. Записаться на обследование можно через регистратуру медучреждения или портал госуслуг. Особой подготовки не требуется, главное – прийти натощак и без обострений.