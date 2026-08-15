Партия «Яблоко» стало лидером опроса среди читателей СИА-ПРЕСС

Большинство читателей СИА-ПРЕСС проголосовали бы за «Яблоко», если бы выборы в Госдуму проходили сегодня. Таковы результаты опроса, проведенного редакцией на сайте.

За «Яблоко» проголосовали 39,8% участников. На втором месте оказалась «Единая Россия» – 26,9%. Еще 8,4% поддержали КПРФ, по 6,4% – «Справедливую Россию» и «Родину».

ЛДПР набрала 3,2%, РЭП «Зеленые», Партия пенсионеров и «Новые люди» – по 2,4%, а «Партия прямой демократии» и «Коммунисты России» – по 0,8%. Всего в опросе приняли участие 249 человек.

При этом спустя несколько дней после опроса ситуация вокруг «Яблока» изменилась. 10 августа в Верховный суд поступил иск от партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка кандидатов «Яблока».

А уже 11 августа Верховный суд удовлетворил иск и отменил регистрацию списка. Представитель Центризбиркома сообщил, что Росфинмониторинг выявил иностранное финансирование некоторых кандидатов. В «Яблоке» заявили, что сама партия денег из иностранных источников не получала. На обжалование решения было отведено пять дней.

Таким образом, партия, которая заняла первое место в опросе читателей СИА-ПРЕСС, спустя несколько дней лишилась регистрации федерального списка на выборах в Госдуму.