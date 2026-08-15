Бизнес-лагерь для тюменских предпринимателей пройдет 11-12 сентября

В Тюменской области стартовала регистрация на новый сезон проекта «Мой бизнес-лагерь». Мероприятие, организованное Центром «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», пройдет 11 и 12 сентября на базе лагеря «Остров детства».

В программе – выступления экспертов, мастер-классы, работа в практических лабораториях, где участники смогут сразу применить полученные знания. Особое место в расписании занимает масштабная бизнес-игра «Галеон». Предпринимателям предстоит примерить на себя роль капитанов: зарабатывать условные ресурсы, договариваться с «партнерами», защищать свою стратегию и принимать решения в условиях неопределенности. Также участников ждут предпринимательские байки у костра и уникальный бизнес-спектакль.

Проект существует с 2024 года. В прошлом году лагерь прошел на базе отдыха «Кулига-парк» и объединил более 250 участников и экспертов Тюменской области. Как отмечали организаторы, главная цель – помочь предпринимателям не только прокачать навыки, но и сменить парадигму мышления, выйти на новый уровень.

В этом году площадкой выбран лагерь «Остров детства» – благоустроенный загородный комплекс, расположенный в 10 километрах от Тюмени на Салаирском тракте.

Регистрация и подробности участия доступны на сайте бизнес-лагерь72.рф.