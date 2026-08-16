Жителя Ханты-Мансийска оштрафовали на 150 тысяч рублей за уклонение от призыва на военную службу. Молодой человек неоднократно не приходил в военкомат по повесткам, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.

Суд установил, что призывник, признанный годным к службе с незначительными ограничениями, не являлся в военкомат в ноябре 2024 года, а также в сентябре и ноябре 2025 года. Одну из повесток ему лично вручили 25 ноября 2025 года, однако в тот же день мужчина уехал из города на месяц и после возвращения в военкомат не обратился. В суде молодой человек вину не признал. Он пояснил, что уехал из-за похорон отца и не намеревался уклоняться от явки.

Суд изучил материалы дела и признал его виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

По этой статье также предусмотрены штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.