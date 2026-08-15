В Сорокинском округе завершают ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Сорокинском муниципальном округе подходит к концу ремонт автомобильной дороги Большое Сорокино – Знаменщиково. Участок протяженностью 2,2 километра приводят в нормативное состояние в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Подрядчик уже выполнил фрезерование старого покрытия, уложил щебеночное основание и двухслойный асфальтобетон. Укреплены обочины. Сейчас на объекте устанавливают дорожные знаки, в ближайшее время появятся сигнальные столбики и новые автопавильоны на остановках.

«Выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия, устройству щебеночного основания и двухслойного асфальтобетонного покрытия, укреплению обочины. Ведутся работы по обустройству автомобильной дороги: установка дорожных знаков. Предстоит установить сигнальные столбики и автопавильоны на автобусных остановках», – рассказал главный специалист Ишимского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области Михаил Рубцов.

Работы на объекте начались 24 апреля. Завершить их планируют к концу августа.

Всего по нацпроекту до 1 ноября 2026 года в Тюменской области отремонтируют 39 региональных дорог общей протяженностью 97,17 километра. 22 объекта уже сданы в эксплуатацию.