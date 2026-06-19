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Сургут отпраздновал двойной праздник — День города и День России

Как Сургут отметил День России и День города

Сургут отпраздновал двойной праздник — День города и День России
Фото администрации Сургута

Сургут отметил сразу два значимых праздника — День России и День города. Главной точкой притяжения для жителей и гостей вновь стала Центральная площадь, где в течение дня проходили торжественные церемонии, награждения, концерты, работа интерактивных площадок.

Торжественное открытие началось с церемонии поднятия Государственного флага России. Это право было предоставлено ветерану специальной военной операции, заместителю председателя региональной общественной организации ветеранов ХМАО - Югры «Братство» Роману Ежову и многократному призеру и победителю Всероссийских олимпиад школьников, победителю регионального этапа телепроекта «Умники и умницы» Даниилу Моргунову.

Со сцены сургутян поздравил исполняющий обязанности председателя Думы города Виктор Пономарев. Глава Сургута Максим Слепов, обращаясь к горожанам, подчеркнул особое значение этого дня для страны и самого города: «Сегодня мы празднуем два главных события: День России и, конечно же, день рождения нашего любимого города. Мы понимаем, что любовь к Родине определяется поступками людей. И сегодня мы видим на площади наших волонтеров, которые являются ярким примером любви к Отечеству. Тысячи людей сегодня активно помогают бойцам специальной военной операции и их семьям. Мы чтим подвиг тех, кто защищает нашу свободу и независимость. На протяжении всей своей истории Сургут был и остается главным форпостом освоения Сибири, энергетическим и транспортным узлом России. Я благодарен каждому сургутянину за неоценимый вклад в развитие любимого города. Желаю, чтобы в ваших семьях царили счастье и уют, а наша великая держава всегда оставалась сильной и независимой!»

Своими чувствами в этот день поделились и участники церемонии поднятия флага. Роман Ежов сказал: «Уже 28 лет моя жизнь неразрывно связана с Сургутом. Это великий город, главными героями которого всегда были и остаются геологи, нефтяники, газовики, строители. В этот знаковый день для всей России и, конечно же, для нашего Сургута, хочу пожелать каждому крепкого богатырского здоровья и мирного неба над головой». А Даниил Моргунов отметил: «Я испытываю искреннюю гордость за свою родную землю. Радостно видеть, что в Сургуте созданы прекрасные условия для развития в образовательной сфере. Это позволяет нам проявлять свои таланты, достигать по-настоящему высоких результатов и осознавать личную ответственность за будущее нашей Родины».

Одним из центральных моментов праздника стала церемония награждения тех, кто своим трудом и профессионализмом вносит заметный вклад в развитие Сургута. Максим Слепов вручил знаки «За заслуги перед городом Сургутом» и свидетельства о занесении в Книгу Почета Сургута. Среди награжденных была председатель Общественного совета города, директор Сургутского института экономики, управления и права Галина Патракова. «Это не только моя награда, это заслуга всего моего большого коллектива. Я, безусловно, очень счастлива, меня переполняет гордость. Мне безмерно приятно, что в нашем учреждении молодое поколение получает не только качественное образование, но и важнейшие жизненные навыки, учится работать в обществе, а главное – получает достойное патриотическое воспитание», — подчеркнула она.

В течение дня Центральная площадь превратилась в большое праздничное пространство. Для сургутян работали игровые, интерактивные и спортивные площадки, зоны волонтерских организаций, торговая ярмарка с участием местных производителей. Семейную аудиторию собрала театрализованная программа театра актера и куклы «Петрушка». На сцене выступали лучшие коллективы Городского культурного центра, Сургутской филармонии, дворца искусств «Нефтяник» и центра культуры «Камертон».

Ярким завершением вечера стал концерт московской группы «Партизан FM». Коллектив, хорошо известный своим современным народным звучанием и сильной сценической энергетикой, собрал большую аудиторию и добавил празднику финальный эмоциональный акцент.

При поддержке Администрации Сургута


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19 июня в 19:35, просмотров: 107, комментариев: 0
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