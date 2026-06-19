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В Сургуте идет большой ремонт на проспекте Ленина и на других участках дорог

В Сургуте набирает обороты летняя дорожная кампания

В Сургуте идет большой ремонт на проспекте Ленина и на других участках дорог
Фото администрации Сургута

В Сургуте не снижает темпы масштабная дорожно-ремонтная кампания. Этим летом в городе обновляют ключевые магистрали, внутриквартальные проезды, парковки и тротуары, устраняют колейность, наносят новую разметку и демонтируют те дорожные ограждения, которые больше не требуются по действующим нормативам. Но одним из самых заметных объектов сезона стал проспект Ленина на участке от улицы Майской до улицы Университетской — одна из центральных городских артерий, которую сейчас приводят в порядок комплексно.

Этот участок ремонтируют за счет средств местного бюджета. Как сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова, стоимость контракта составляет 589 миллионов рублей, а протяженность объекта — 1,6 километра. Здесь обновляют проезжую часть, меняют бортовые камни, ремонтируют тротуары с обеих сторон и обустраивают велодорожку. Общая площадь ремонта проезжей части составляет около 33 тысяч квадратных метров, тротуаров — около 9 тысяч, велодорожек — около 2 тысяч квадратных метров. Протяженность самой велодорожки будет около километра. По словам Анны Коршуновой, работы на объекте начались 12 мая и по контракту должны завершиться до конца сентября.

Сейчас там уже выполнено фрезерование старого покрытия, уложен нижний слой асфальтобетона, частично демонтирован старый тротуар, установлены бортовые камни и началась укладка новой плитки. Именно плитка стала одной из особенностей объекта. Депутат Думы Сургута Богдан Гужва обратил внимание на то, что в городе постепенно меняется сам подход к благоустройству. По его словам, крупноформатная плитка — это уже другая эстетика и более современный облик городской среды. Кроме того, такой материал практичнее в эксплуатации и ремонте. Отдельно парламентарий отметил, что на этом участке появится полноценная аллея с разделением потоков: «Будет отдельно велодорожка, отдельно пешеходная аллея, клумбы, освещение — по высшему разряду. И я уверен, что Сургут этого давно достоин такого уровня благоустройства».

Со стороны подрядчика о ходе работ рассказал заместитель главного инженера по строительству компании «Автодорстрой» Тарас Понедько. По его словам, проектом предусмотрены велодорожки с асфальтобетонным покрытием шириной два метра, тротуары из крупноформатной плитки, газоны, новые зеленые насаждения, а также пересадка кустарников и удаление части деревьев там, где они мешают стройке. При этом основной объем конструктивных решений для компании не новый — подрядчик уже работал с подобными объектами, а первый опыт применения такой плитки был получен еще в прошлом году.

Тарас Понедько отметил, что на практике крупноформатная плитка удобнее за счет меньшего количества швов и более современной геометрии, хотя монтировать ее сложнее из-за веса и размеров. Сейчас на объекте задействованы около 75 человек, включая сотрудников подрядных организаций, водителей, механизаторов и инженерно-технический персонал. Днем здесь ведут работы по бордюрам, плитке и ливневым люкам, а ночью — асфальтоукладочный комплекс, чтобы не создавать лишних помех движению. По оценке подрядчика, при контрактном сроке до 30 сентября компания рассчитывает завершить работы уже в августе.

В этом году традиционно с ремонтом дорог помогает «Сургутнефтегаз». Компания взяла на себя девять участков. Уже выполнены работы на двух участках улицы Западной, продолжается ремонт проспекта Набережного, улиц Нефтяников, Губкина, Магистральной, Энтузиастов. Общая площадь этих работ составит 67 тысяч квадратных метров, а протяженность — около 7 километров.

Параллельно в городе наносят новую дорожную разметку. К основным работам приступили 29 мая, завершить их должны к 1 июля, а повторное нанесение разметки на пешеходных переходах, особенно возле социальных объектов, — до 1 сентября. Также продолжается демонтаж дорожных ограждений там, где они больше не требуются по ГОСТу. По словам Анны Коршуновой, такие конструкции уже убрали на улицах Дзержинского и Энгельса, а дальше работы продолжатся на других участках. Логика проста: там, где ограждение действительно нужно, его оставят, а где оно избыточно — уберут в соответствии с обновленными нормами.

Справка «НГ»: В этом году четыре участка дорог в Сургуте ремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это проспект Ленина на участке от улицы Декабристов до улицы Майской, Тюменский тракт, бульвар Свободы и улица Электротехническая

При поддержке Администрации Сургута


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19 июня в 18:31, просмотров: 115, комментариев: 0
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