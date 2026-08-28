В России разработали ИИ, способный лучше людей продумывать работу общественного транспорта

Новая российская система на базе искусственного интеллекта могла бы помочь Сургуту справиться с проблемами общественного транспорта, которые сохраняются после не самой удачной транспортной реформы.

Отечественная платформа «Оптуран», созданная подведомственным Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», одновременно рассчитывает расписание движения, выход автобусов на линию и смены водителей. Раньше эти задачи решались последовательно: сначала составлялось расписание, затем под него распределяли транспорт и только после этого формировали графики водителей, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Такой подход мог приводить к лишним рейсам, переработкам и неудобным разрывным сменам. «Оптуран» одновременно генерирует миллионы вариантов и выбирает наиболее подходящий. Расчет, на который диспетчеру требовалось около двух часов, система выполняет за пять минут.

Во время двухнедельного тестирования на девяти маршрутах «Мосгортранса» межрейсовые простои сократились на 34%. Также снизилась ночная нагрузка на водителей, а два автобуса удалось высвободить для усиления других направлений.

Для Сургута подобная технология могла бы стать инструментом дальнейшей настройки маршрутной сети. После транспортной реформы 2023 многие горожане стали жаловаться на работу общественного транспорта, и систему пришлось чинить прямо на ходу. Будет ли новая разработка Минтранса доступна сургутской администрации и главному муниципальному перевозчику СПОПАТ — мы выясним в скором времени.