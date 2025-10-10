Тюменские строительные решения впечатлили делегацию из Югры

Тюменская область принимает представителей муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые приехали для знакомства со строительной отраслью региона. Цель визита – наладить связи с застройщиками и предприятиями стройиндустрии и обменяться опытом, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

– Знакомим коллег с нашими общественными пространствами, объектами социальной среды и жилыми комплексами. Обмениваемся опытом. Особенно гости оценили работы наших девелоперов, которые сейчас активно развиваются в сфере многоквартирного жилья, – рассказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области – главный архитектор региона Сергей Бауэр.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Югорска Екатерина Исакова отметила:

– Сделала много фотографий и видео объектов, привезу в свой город и буду обсуждать с руководством возможности внедрения в наши проекты.

Заместитель главы и начальник управления архитектуры и градостроительства Советского района Ирина Кувалдина рассказала о намерении сотрудничать с тюменским производителем и использовать совместный опыт для создания объектов социальной инфраструктуры.

В рамках визита делегация из Югры посетила более 10 объектов строительной индустрии в Тюмени, включая жилые комплексы, образовательные учреждения, общественные пространства и промышленные предприятия.