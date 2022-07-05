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​Закрытие аэропортов на юге России продлили до 12 июля

Росавиация продлила ограничение на полеты на юг России до 12 июля

​Закрытие аэропортов на юге России продлили до 12 июля
pixabay.com

Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге и в центре России до 12 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничение было введено 24 февраля и с тех пор продлевалось 22 раза.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 113, комментариев: 0
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