Интервью о том, как в Сургуте создавать проекты с нуля и где искать поддержку

Продолжаем цикл интервью АНО «Лаборатория успеха» с представителями креативных индустрий Югры. Сегодня поговорим о том, как создавать проекты с нуля, где искать поддержку, почему в Сургуте так сложно найти коммерческое помещение и нужно ли использовать в брендинге национальную символику, − с коммьюнити-менеджером и проектным директором, основателем эко-бренда «ЯМЬ», руководителем проекта «Город добрых мастеров» и автором проекта демо-цех «ЯМЬ» Сергеем Ионовым.

От ценностей к делу: как появился эко-бренд «ЯМЬ»

Сергей Ионов приехал в Сургут из Казани шесть лет назад. За это время он успел не только стать «местным», но и запустить несколько социальных и коммерческих проектов. Один из них – эко-бренд «ЯМЬ», который объединяет людей через осознанное отношение к ресурсам.

Команда работает с 2022 года. Как рассказывает Сергей, все начиналось с желания совместить ценности с конкретными делами. За годы работы команда организовала ярмарки и акции по обмену вещами – на одной из площадок собралось 120 человек. Провели психологические практики и мастер-классы по созданию коллажей из старых журналов, все с использованием вторичных материалов. В 2023 году запустили проект демо-цех «ЯМЬ» (при поддержке гранта «Инносоциум») – мастерскую по переработке пластика: сбор, сортировка, измельчение, выплавка новых изделий.

«Мы переложили существующую в мире модель на сургутские реалии, – объясняет Сергей, – У нас в команде были люди, которые умеют работать и руками, и техникой».

В 2024 году проект получил развитие: при поддержке гранта Губернатора Югры появился «Город добрых мастеров». Вместе с более чем 50 участниками провели десятки мастер-классов, где из переработанного пластика (бусин, созданных в Сургуте) делали браслеты, карабины, тарелки и сувениры.

Грантовая поддержка «помогает реализовать любой проект»

На вопрос о мерах поддержки Сергей отвечает конкретно и по делу. Он уверен: в регионе есть инструменты, которые позволяют начать свое дело, даже если у тебя нет стартового капитала.

«Грант губернатора Югры – сумма до миллиона, обоснование приобретения оборудования также учитывается. Это достаточно простой способ».

В качестве еще одного примера Сергей приводит опыт своей супруги, которая открыла студию массажа в Сургуте. Она получила субсидию «Мой бизнес» для молодых предпринимателей до 25 лет – 500 тысяч рублей. На эти средства удалось арендовать и обустроить помещение почти 50 квадратных метров с двумя кабинетами, зоной welcome и комнатой для мастеров.

«Тех объемов грантов, которые есть в регионе, на первоначальном этапе хватает, чтобы реализовать любой проект, который хочется», – делится Сергей

Главная боль – помещения

Несмотря на успешные запуски, Сергей называет ключевую проблему, с которой сталкиваются креативные проекты в Сургуте: отсутствие подходящих коммерческих площадей.

Для мастерской по переработке пластика нужно около 70-100 квадратных метров: ровный пол, отопление, водоснабжение. Найти такое помещение за адекватную стоимость (700-800 рублей за кв. м) практически невозможно. Либо это огромные площади под масштабное производство, либо «замурованные окна с решетками», требующие вложений в ремонт.

«Для креативной индустрии на данный момент такая стоимость аренды неподъемна», – уверен молодой специалист.

По словам Сергея, в городе всего две улицы с хорошим трафиком, где можно разместить проект: Ленина и Университетская, но аренда там начинается от 1500-1700 рублей за кв. м. «У тебя есть две улицы, чтобы сделать интересный проект, но ты туда не влезешь, будучи молодым и без капитала».

Сейчас проект демо-цех «ЯМЬ» временно заморожен в поиске нового формата. В мечтах Сергея – создать музей пластика, который бы показывал, как добытая в регионе нефть превращается в готовые продукты.

О зиме, людях и региональных особенностях

Мешает ли суровая зима развитию событийных и креативных проектов? Сергей считает, что дело не в погоде:

«Зимы я не отмечал как фактор снижения активности. Если на улице -40, падение будет, но это две-три недели в году. Все упирается в помещение, локацию и оборудование – например, газовые обогреватели, как на курортах».

По его ощущениям, в Югре есть 10 месяцев в году, когда можно делать интересные проекты – просто в разных форматах. Недавнее открытие удобной дороги на Каменный Мыс он называет примером того, как инфраструктура может изменить доступность качественного отдыха даже зимой.

Использование культурной идентичности: есть ли необходимость?

Задействование элементов национальной идентичности в дизайне и брендинге становится все популярнее из года в год. Ответ Сергея на вопрос об использовании хантыйских мотивов в своих проектах оказывается неожиданным: пока – нет. И у этого есть причины.

Сергей проводит параллель с родной татарской культурой: «Молодое поколение меняет татарскую музыку, еду, одежду, но делает это с любовью и старшее поколение их не осуждает, потому что есть высокая степень ассимиляции, есть высокая степень развития культуры. Культура защищена тем, что она жива, востребована, на нее есть спрос».

В Югре, по его наблюдениям, ситуация иная. Коренное население ХМАО составляет менее 5%, а попытки использовать орнаменты часто сталкиваются с жесткими рамками «правильного» использования, что мешает масштабированию: «Я очень люблю хантыйскую культуру, но пока не вижу крупных примеров интеграции, которые были бы современными, интересными и доступными».

Сергей считает, что идентичность Югры может строиться не только на этнической культуре, но и на образе «северного человека» – сильного, ответственного, умеющего жить в суровых условиях и ценить сообщество.

Взгляд в будущее: среда и люди

На вопрос о развитии креативных индустрий в округе Сергей отвечает честно: «Все проекты строятся на земле. Развитие креативных индустрий лежит в развитии городов – мест, где люди могут реализовывать свои потребности в досуге и культуре».

Он отмечает, что сегодня даже тем, кто хочет провести мероприятие или открыть мастерскую, непонятно, куда прийти, где снять помещение на восемь часов, где заключить договор аренды. Основной стратегией, которая помогла бы прогрессу креативных индустрий, Сергей называет развитие среды: «Если мы говорим о долгосрочной перспективе, на ближайшие 15 лет, это развитие среды. В России объемы инвестиций в эту область просто бесконечные, но они никаким образом, к сожалению, не решают ключевых проблем, проблем среды».

При этом он призывает не жаловаться на нехватку поддержки, ведь главным ресурсом КИ являются люди: «Внешние критики, которые говорят, что у нас нет шансов и мало денег, пусть идут лесом. Никакая поддержка не нужна. Креативным индустриям нужны люди. И пусть эти люди потихоньку приходят».

О сохранении надежды

Еще один важный для Сергея проект – «Школа 21» в Сургуте, где он работает старшим комьюнити-менеджером. Это школа цифровых технологий для людей старше 18 лет в сфере ИТ, которая, по его словам, тоже помогает войти в креативные индустрии – только через цифровые технологии.

Сергей надеется, что это интервью сможет вдохновить людей сделать то, о чем они давно мечтали: «Ждем изменения долгосрочной стратегии, появления новых пространств, которые можно арендовать. Все остальное сложится. У людей есть деньги. Важно просто жить, работать и совершенствовать свое дело».

АНО «Лаборатория успеха» благодарит Сергея Ионова за откровенный разговор и вклад в развитие креативных индустрий Югры.