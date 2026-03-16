Компания в очередной раз стала лидером по вводу жилья в округе

Группа компаний «Сибпромстрой» подтвердила свои лидерские позиции по объемам возведения жилья. Так, застройщик занял первое место в рейтинге Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) по объему введенного жилья в ХМАО-Югре за 2025 год. Итоги года показали не просто лидерство компании, а значительный отрыв от остальных участников рынка.

Существенный разрыв с конкурентами

По итогам прошлого года «Сибпромстрой», который на территории автономного округа работает совместно с дружественной компании «СГС-Югра», ввели в эксплуатацию в ХМАО более 158 тысяч квадратных метра жилья (с учетом балконов и лоджий). Второе место рейтинга заняла компания, которая ввела всего 35,5 тысячи «квадратов», что более чем в четыре раза меньше результата лидера.

При этом в компании ранее отмечали, что текущие показатели не отражают возможности застройщика. Производственные мощности и кадровый потенциал позволяют при наличии спроса – рыночного и по программам переселения из ветхого и аварийного жилья – наращивать объемы до 300-350 тысяч квадратных метров жилья в год и более, вплоть до 500 тысяч. И это – только по Ханты-Мансийскому округу. Примерно такие же возможности у компании и на московской территории.

Строительство по всему округу

В отличие от многих девелоперов, сосредоточенных на наиболее прибыльных проектах в крупных городах, группа компаний «Сибпромстрой» и дружественная ей «СГС-Югра» продолжают работать и в удаленных территориях Югры. Компании реализовали или реализуют в настоящее время, не считая непосредственно Сургута, проекты в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Белом Яре, Солнечном, Лянторе, Федоровском, Пыть-Яхе и Пойковском, расширяя доступность современного жилья для жителей разных муниципалитетов.

Просто в качестве небольшого примера: в настоящее время в Пойковском в рамках комплексного развития пятого микрорайона запланировано строительство восьми многоквартирных домов, пять из которых уже были введены в 2025 году. Подрядчиком выступает именно группа компаний «Сибпромстрой» совместно с «СГС-Югра».

«В рамках комплексного развития территории 5 микрорайона в Пойковском будет построено восемь многоквартирных домов. Подрядчик – «Сибпромстрой». С этой компанией мы сотрудничали и раньше. Именно они построили ЖК «Олимпийский» в 7 микрорайоне», – рассказала в своих социальных сетях глава Нефтеюганского района Алла Бочко.

Ставка на коллектив и развитие

Руководство компаний подчеркивает, что готовность работать в любых муниципалитетах округа продиктована не только бизнес-задачами, но и стремлением сохранить профессиональную команду.

«Нам нужны объемы, чтобы сберечь не только производство, но и своих людей. Некоторые работают с нами практически со дня основания – 30 лет. Нужно сохранить этот потенциал. Мы готовы зайти в любые муниципальные образования, где будет гарантия выкупа – в рынке или по программам переселения. Вы скажите, где – и мы построим практически в любом населенном пункте Югры и в любом объеме», – отмечают в руководстве компаний.

Застройщик также накопил значительный опыт в возведении социальных объектов. На ее счету уже семь отдельно стоящих зданий образования – школ и детских садов.

Достройка «проблемных» объектов

Помимо собственных проектов, «Сибпромстрой» имеет и опыт участия в завершении долгостроев, оставшихся после недобросовестных компаний. В Нефтеюганске «Сибпромстрой» совместно с «СГС-Югра» завершили строительство сразу нескольких таких домов.

Благодаря этому сотни семей, часть из которых ожидали жилье почти десять лет, получили ключи от новых долгожданных квартир.

Планы на 2026 год

В текущем году компания намерена сохранить высокие темпы строительства и даже несколько их увеличить. Соучредители «Сибпромстроя» Владимир Кожаев и Николай Сторожук уже заявили о планах ввести 184 тысячи квадратных метров жилья. Опять же, при наличии спроса: компания способна быстро корректировать свои производственные планы как в сторону увеличения, так и обратно.

При этом здесь подчеркивают, что этот показатель не является пределом. При поддержке округа и муниципалитетов, а также при оживлении рынка недвижимости объемы могут быть увеличены, как уже сказано выше. Сейчас развитие отрасли во многом сдерживают высокие ипотечные ставки, которые остаются серьезным барьером для покупателей.

