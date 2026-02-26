16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,4678   EUR  90,3211  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​ГК «Сибпромстрой» начала продавать машино-места в ЖК «Жемчужина Оби» и «Смайл» в Сургуте

В двух ЖК Сургута от «Сибпромстроя» стартовали продажи машино-мест

​ГК «Сибпромстрой» начала продавать машино-места в ЖК «Жемчужина Оби» и «Смайл» в Сургуте
Фото: ГК «Сибпромстрой»

Erid:2SDnjcDZrss

Группа компаний «Сибпромстрой» запустила в реализацию машино-места сразу в двух своих жилых комплексах комфорт-класса в Сургуте ‒ «Жемчужина Оби» (на Югорском тракте) и «Смайл» (на улицу Рыбников).

Теперь у жильцов данных ЖК есть возможность приобрести любое понравившееся машино-место в собственность и, таким образом, избежать постоянных проблем с парковкой во дворах, что особенно актуально в утренние и вечерние часы пик.

По вопросам приобретения машино-места в собственность звоните в отдел продаж ГК «Сибпромстрой» в Сургуте по телефону 600-190.

Erid:2SDnjcDZrss

Реклама. ИНН 8602219323

ООО "Сибпромстрой-Югория"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:09, просмотров: 174, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​30 гонщиков Тюменской области встретятся в финале зимнего картинга 539
  2. ​Михаил Мишустин отметил вклад Тюменской области в развитие инфраструктуры страны 522
  3. ​В Тюменской области запустили обучение специалистов для работы с детьми с аутизмом 514
  4. Александр Моор обсудил со Счетной палатой итоги работы и контроль за бюджетом 2026 года 513
  5. ​Бизнес оценил программу зонтичных поручительств 501
  6. ​Площадь лесов Тюменской области выросла на 7,6 гектара 499
  7. ​Максим Слепов: Дом Пионеров и «Аврора» в Сургуте должны быть сохранены 298
  8. В Сургуте завершается регистрация на молодежный форум «Город и я» 296
  9. В Сургуте суд оштрафовал жителя за фиктивную регистрацию в своей квартире трех человек (они даже не иностранцы) 257
  10. ​Актировка: 1-8 класс второй смены 255
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4533
  2. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1938
  3. ​Недостроенный морг в Сургуте передали округу – на его месте планируют открыть медколледж 1512
  4. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1479
  5. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1372
  6. ​Празднование Масленицы в Сургуте перенесли из-за 36-градусных морозов 1327
  7. ​Дума Сургута рассмотрела отчет Контрольно-счетной палаты: за год выявлено нарушений на 4 миллиарда рублей 1319
  8. Работник «Сургутнефтегаза» отсудил у компании 200 тысяч рублей за производственную травму 1270
  9. ​Инспекция автобусов обернулась разносом аэропорта: эксперт Минтранса Илья Зотов подвел итоги визита в Югру 1268
  10. ​В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спорткомплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров 1255
  1. ​Когда иначе нельзя 6639
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5597
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4940
  4. ​Что такое хорошо 4563
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4533
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4432
  7. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4335
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3925
  9. ​Маленькое напоминание 3914
  10. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3671

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика