Итоги работы за 2025 год подвели в Альфа-Банке

Искусственный интеллект уже вошел в нашу жизнь и стал ее надёжным помощником. Альфа-Банк стал одним из первых, кто внедрил в этом году технологии ИИ, причём, весьма успешно. Технологии помогли ускорить решение вопросов клиентов и автоматизировать процессы внутри предприятия. Подводя итоги года, впрочем, здесь не забывают о главных показателях труда, которые говорят сами за себя. Так, к примеру, сегодня продуктами банка пользуются свыше 200 тысяч югорчан. Кроме того, банк входит в тройку лидеров региона по кредитованию физических лиц, а также в число лидеров по доверию жителей в части сбережений средств. О достижениях и новых услугах мы поговорили с региональным управляющим Альфа-Банка по Югре, Екатериной Задеевой.

− Екатерина, добрый день! Для начала вопрос, который сегодня интересен всем: внедрение искусственного интеллекта в разные сферы жизни. Внедряются ли новые технологии в работу с клиентами банка?

− Безусловно! Мы следим за разработками и, конечно, не могли оставаться в стороне. У нас в этом году появился новый сервис – Нейроофис для малого бизнеса. И в нём сегодня уже трудится целая команда из восьми нейроассистентов.

− Что они умеют делать?

− Например, «Маркетолог» создаст контент-план и рекламные тексты, «Редактор» отредактирует их, переведет и проверит текст на ошибки, «Клиентский менеджер» — ответит клиенту и составит скрипт продаж, а «HR-менеджер» подготовит вакансию и вопросы для собеседований. «Личный Ассистент» может помочь с любыми бизнес-вопросами. Возможности каждого нейроассистента будут расширяться. Наши клиенты также могут обратится к виртуальному юристу, бухгалтеру и дизайнеру. С помощью «Нейроофиса» мы стремимся сделать доступным искусственный интеллект для каждого предпринимателя, преобразовав сложные технологии в простые и понятные действия для бизнеса.

Кроме того, команда Альфа-Банка, являясь разработчиком отечественных ИИ-решений мирового уровня, отмеченных национальными и международными премиями, делится проверенной экспертизой и запускает практический курс для госслужащих, который поможет освоить безопасную работу с ИИ, начать применять ИИ в повседневных задачах – от обработки обращений и до формирования отчетов, заложить основу для цифровой трансформации регионов.

− Знаю, что банк в этом году запустил ещё один инновационный сервис, но уже для топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса. Расскажите подробнее о нём.

− Да, это сервис Альфа-Босс, его функционал интегрирован в мобильное приложение Альфа-Бизнес. Он в первую очередь помогает экономить время руководителя, при этом даёт возможность оперативно включаться в рабочие процессы на любой стадии. Альфа-Босс позволяет в режиме реального времени отслеживать движение финансов по всей группе компаний, узнавать о доступных предложениях, делегировать задачи исполнителям и контролировать их решение. Руководитель всегда видит, на какой стадии находится его запрос в банк. При этом группы компаний можно формировать как конструктор, например - по сфере деятельности.

Все продукты банка объединены в интуитивно понятную структуру, обеспечивающую наглядную аналитику и экспертную поддержку.

− Раз речь зашла о взаимодействии с бизнесом, - давайте продолжим тему. Немалая доля клиентов в данном сегменте – это малое предпринимательство. Как поддерживаете эту категорию и что нового для них появилось?

− Начнем с того, что мы уже по традиции проводим в Сургуте Альфа-Конфу. Это конференция для представителей малого бизнеса Югры, на которой мы знакомим предпринимателей — у нас есть примеры успешных коллабораций, родившихся на Альфа-Конфе.

Ежегодно мы привозим топовых федеральных спикеров, их разборы кейсов — это бесценный опыт для участников. В этом году мы получили большое количество положительных отзывов от клиентов и участников нашего мероприятия. Наши конференции уже известны своей насыщенной программой, включающей выступления спикеров, обмен опытом и нетворкинг с бизнес-сообществом.