Когда «а если вдруг» звучит громче конкретных решений

Как надоело это вечное «а если вдруг»!

А если вдруг… отключили интернет в районе ЖД и Черного мыса.

А если вдруг… и понеслось.

А если вдруг − то жить вообще опасно. Может, сразу и не рождаться?

Или родился − и помер тут же?

Народный фронт – он для кого или для чего? На Черном Мысу алкоголь продают рядом со школой и напротив больницы водников… А где НФ? Или НФ борется избирательно? На этих можно, а это же «наши» – на них нельзя? И кто из «народа» в НФ? Ну так, чтобы простые граждане, не «бывшие», а пенсионеры или дворники…

Они как Баба Яга – против всего хорошего и за все плохое? Может, подали в ФАС на повышение тарифов ЖКХ? Взяли и оспорили решение… Ах нет, это не про них. Это другое…

Может, организовали новые секции и кружки для детей? Нет же. Они просто пишут, сообщают, докладывают… И все…