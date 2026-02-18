16+
​Маленькое напоминание

Если кто сегодня возмущается ростом тарифов ЖКХ в Югре – дождитесь октября

Фото Freepik

Не только в Сургуте и Югре, но по всей России народ бегает с круглыми глазами и расчетками за ЖКУ – мол, что ж творится такое, сколько можно драть денег с людей? Бедная окружная служба по тарифам аж была вынуждена оправдываться, мол, с 1 января повысили только на 1,7%, в рамках роста НДС, а все остальное – новые нормы потребления «без счетчиков» и сверхрасходы на отопление в холода.

Не хочу никого расстраивать, но работа такая (потому как живущие свою обычную бытовую жизнь люди не обязаны читать новости и источники, а журналисты – обязаны). Если вам кажется, что с начала 2026 года вас ударили тарифами в самое сердце кошелька, то дождитесь октября. С этого месяца рост ЖКУ будет не на 1,7%, как сейчас, а на 10,7%. Это, кстати, еще по-божески. На Ямале это будет 15%, а в Тюменской области – 17,2%. Тогда еще вспомните январь-февраль добрым словом.


