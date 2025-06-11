Почему поверка счетчиков в квартире больше похожа на квест

В Сургуте у меня квартира, а в ней вода, а на воде - счетчики. Я, как добросовестная квартировладелица, каждый месяц сообщаю эти цифирки двум различным обслуживающим организациям, Горводоканалу (что логично) и компании ЮРИЦ (что непонятно, но ладно).

Но вот однажды случилось страшное – хоть мои маленькие механические дружочки продолжали щелкать и считать мои водяные кубометры, но сердитые организации перестали у меня брать показатели, поскольку истек срок поверки счетчиков. Я тут же вызнала у одной девушки-оператора, кто может вернуть легитимность моим приборам, и вызвала мастера. Думала, на этом всё закончится, и я молодец. Но мастер, придя в неурочное время, взяв с меня тыщу с лишним, и выдав мне бумажку – акт поверки, развеял эти мои несуразные мечты.

«А идите, - сказал он, - вы с этой бумагой сами в свои организации и ставьте свои счетчики на учет!». Я подсобралась и дозвонилась в ЮРИЦ, где вежливая (да-да, они такие) девушка-оператор сообщила мне, что я должны принести акт на Геологов, 20, ну понятно, во всехнее рабочее время. После моих жалобных стенаний в телефон, она поведала мне номер, на который можно прислать документы (список из пяти пунктов, если что!) на ВОТСАП.

Чувствуя себя заклинателем змей, который забыл мелодию, я покорпела над документами, отправила, и выдохнув, стала ждать, когда нам с моими счетчиками снова станет жить хорошо. Но нет. Через пару дней на ВОТСАП пришел ответ, что мои документы приняты – всё, ура? Нет, оказалось, что акт, который они прислали - о боже! – тоже надо направлять (спасибо, что дистанционно!) через личный кабинет. Вы, наивные, тоже думали, что это всё? Нет, это был только ЮРИЦ!

Ведь потом, как в страшном сне, мне устами еще одной девушки-оператора из Горводоканала было сообщено, что мои заявки в Личном кабинете, кои сдури я туда отправила, никак на возвращение в строй моих счетчиков не влияют, и что документы, напротив, надо было отправлять через сайт.

Я стала плохо спать и даже, кажется, подурнела с лица от переживаний, тем более, что злобный ЮРИЦ прислал мне СМС-ку, что я вычеркнута из какого-то их приоритетного списка обслуживания за непередачу данных в нужное время.

И вот, похожая на лошадь в мыле, я снова по кругу звонила, снова мне предлагали куда-то прийти с актом, но я снова я заполняла заявки и высылала фото моих симпатичных счетчиков, надеясь вернуть им их доброе имя. И на данный момент, кстати, эпопея еще не закончена, потому что – я-то всё, что могла - отправила, а вот как они там примут или нет эти мои докутентишки, неясно!

А теперь скажите мне, дорогие во всех смыслах квартирообслуживающие организации, кому нужен весь этот странный квест? Неужели вы думаете, что я и мои собратья по вашим коммунальным услугам живем так грустно, что нам совсем нечем заняться, а потому устраиваете нам такие вот сомнительные развлечения за наши же деньги?!