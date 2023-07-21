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​Придумывать и менять планы и стратегии – очень удобно. Куда легче, чем строить школы и детсады прямо сейчас

Каждые несколько лет в Сургуте меняют планы на строительство школ

​Придумывать и менять планы и стратегии – очень удобно. Куда легче, чем строить школы и детсады прямо сейчас
Фото siapress.ru

Мы связаны кармой до тех пор, пока не перестаем функционировать исключительно с точки зрения прошлого, настоящего и будущего. Когда мы начинаем осознавать, что обстоятельства времени в действительности есть нечто нами созданное, тогда не оказывается никакой кармы, чтобы нас связывать. В каком-то смысле карма есть нечто самовоспроизводящееся.

Сначала о прошлом. В Сургуте есть историческое здания – Дом купца Клепикова, которое сейчас реставрируют, и это хорошо. Но для меня более важной для истории кажется другая точка – Дом пионеров. Он ассоциируется с тем периодом, когда наши бабушки и дедушки были молодыми. Того времени, когда наши родители ходили в школу. И сейчас они могут поведать не только о «славной» истории города, но и о простых житейских радостях тех времен.

Сколько ни говорили и ни писали о Доме пионеров, проблема осталась. Нет у властей смелости принять решение ни о сносе, ни о реконструкции. Стоит здание, пить-есть не просит, в какой-то степени работает памятником архитектуры. Но это живое напоминание о нежелании разных поколений чиновников брать на себя ответственность.

А ведь люди, работающие в администрации, не инопланетяне, и в основном даже не «понаехавшие», а наши, местные. Но они – винтики того порождения кармы, которое мучает остальных горожан. Если раньше говорили: «Что ни возьмутся делать русские, все автомат Калашникова получается!» Сейчас же: «Куда ни дотянутся руки чиновников, ничего не будет сделано или доведено до логического конца».

К чему пишу?

Пост одного из городских депутатов: «24 июля состоится очень интересная публичка, будут обсуждаться изменения в ПЗЗ, т.е. меняется назначение участков под застройку. Пойма-5 (новый микрорайон около перекрестка Югорского тракта и ул. Энергетиков), здесь вместо объекта образования (речь идет о детском саде – прим. ред.) застройщик хочет построить еще высотного жилья».

Знаете, хочу пойти и поддержать застройщика. Пусть выдает квадратные метры «на гора». Жить где-то надо, не всех переселили из ветхого жилья. Набережную Оби облагородить надо. Будет жилье и вокруг него пространство облагороженное. Все глазу приятнее. Опять же, администрация повысит свой KPI.

Зачем школы строить? Прожекты нарисовали на бумаге, выступили везде, отчитались! На бумаге все есть, а как на самом деле будет – неважно. Вот свежая новость – до 2030 года в Сургуте планируют построить 15 школ. А был и другой проект: «До 2025 года в Сургуте планируют возвести еще 14 образовательных объектов и еще 9 уже к 2030, то есть, всего 25 школ». Назвать вам дату этой цитаты? 7 декабря 2018 года. И говорили это люди, которые и сейчас работают в администрации.

То есть каждый 7 лет меняем планы на строительство школ? Это удобно. Прожекты писать – не школы возводить.

Лучше сейчас настроим жилья, оно важнее. А детей переведем обучение с очного на дистанционное, толкая технический прогресс вперед. У кого есть деньги – будут возить в обычную очную школу. Денег нет – дистанционно! Заодно сделаем удобный асоциальный электорат, который будет жить в своем замкнутом мирке и не задавать вопросов.

Мы производим свою собственную карму, но как только мы начинаем осознавать, как именно мы это делаем, прозревая в отношении того, что реальность пронизывает собою все сущее, – цепная кармическая реакция пресекается. А мы все живем: прошлым, настоящим и будущим. По большей мере будущим. А жить надо в реальности.


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Сегодня в 13:32, просмотров: 61, комментариев: 0
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