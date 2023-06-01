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​Корпоративные налоги уплачены, а рубль так и не укрепился. Какие теперь ожидания и перспективы

По итогам мая рубль так и не укрепился к доллару. Что дальше

​Корпоративные налоги уплачены, а рубль так и не укрепился. Какие теперь ожидания и перспективы
Фото из социальных сетей автора

Майское чудо так и не стало трендом – к концу месяца пара USD/RUB вернулась к отметке 81. Для экспортеров и Минфина как гора с плеч, а тем, кто планировал сыграть на укреплении рубля, имеет смысл, видимо, набраться терпения.

Итак, почему рубль снова теряет высоту? Причин несколько: и новые санкции, и снижение цен на энергоносители, и, наконец, отток капитала. Остановимся в этот раз на обескровливании валютных резервов страны.

Начну с корпоративного сектора.

1. По некоторым данным, c марта 2022 по март 2023 года иностранные компании вывели из России около $36 млрд. И это без учета ухода Shell с «Сахалина-2»… Но это даже не половина проблемы.

2. Вероятно, больший эффект оказали сами россияне. Аналитики WSJ обнаружили, что вклады российских домохозяйств в иностранных банках по состоянию на апрель выросли до 5,4 трлн рублей, что эквивалентно $67,3 млрд.

Чего ожидать дальше?

Налоги уплачены, а это значит, что спрос на рубль должен снизиться, оказывая соответствующее давление на котировки. Дальнейшее падение цен на «черное золото» и замедление Китая также не пророчат ничего хорошего. Но аналитики сохраняют оптимизм: в SberCIB считают, что курс рубля по отношению к доллару США останется вблизи уровня 81,00, в Промсвязьбанке также не видят причин для беспокойства.

Я же опасаюсь, что обострение конфликта и новые санкции со стороны ЕС могут подтолкнуть пару к 82,00, если не выше. Однако не стоит забывать о новом ноу-хау ЦБ. Называется оно: постепенные разрешения на вывод средств со счетов типа С. Решение простое и более чем эффективное: если рубль укрепляется – ЦБ может спокойно разрешать тем или иным нерезидентам выводить средства, если слабеет – ЦБ может подождать с разрешениями. Этот механизм позволяет неплохо контролировать курс национальной валюты еще достаточно долго.

Вместо вывода

Понятное дело, что у ЦБ в арсенале есть и еще иные традиционные инструменты: норма резервирования, ставка и прочее. Но в текущий момент колебания рубля выглядят достаточно предсказуемыми, можно сказать, ЦБ, как и прежде, держит ситуацию под контролем. Так что ни сильного обвала, ни значительного укрепления рубля я сегодня не жду.

Хотя… Жизнь у нас сегодня «веселая». Каждый день что-то новенькое. Да и горячие приветы от европейцев еще пока не подоспели. А там вполне может быть что-то, несколько меняющее общую картинку.

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Сегодня в 14:23, просмотров: 116, комментариев: 0
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