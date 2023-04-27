Даем прогноз по дивидендам Сургутнефтегаза и ждем данных о судьбе кубышки

Сегодня поговорим про легендарную кубышку Сургутнефтегаза и оценим перспективы дивидендов по итогам 2022 г. Совсем недавно появилась информация, что годовое собрание акционеров у главных нефтяников Сургута пройдет 30 июня, и на нем традиционно будет рассмотрен вопрос дивидендов. Компания славится своей валютной кубышкой, которая на конец 2021 г. насчитывала порядка $55 млрд, в рублевом эквиваленте это было 4,125 трлн.

Мы помним, как в течение прошлого года ситуация с рублем менялась невероятным образом. На рынке до сих пор ходят слухи о том, что Сургутнефтегаз конвертировал свою валютную кубышку по курсу около 50 рублей (самые минимумы). Другие говорят, что они обменяли свои доллары на дружественный юань. Третьи утверждают, что вовсе продали валюту и купили ОФЗ. Правду мы узнаем лишь в отчете. Мы же будем считать – с кубышкой ничего не произошло.

Для прогноза дивидендов по префам Сургутнефтегаза необходимо учитывать три ключевых фактора:

– прибыль от продаж. Наш прогноз 400 млрд руб. против 395 млрд руб. в 2021 г. За счет сильных результатов 1-2 кварталов компания смогла улучшить этот показатель;

– проценты по кубышке составляют около 3,4%. Это дает прирост порядка 144 млрд руб. по ним;

– переоценка кубышки исходя из курса рубля на конец 2022 г. составила 241 млрд рублей.

В таком случае, дивиденд на привилегированные акции может составить 2,2-2,4 руб. Это порядка 6,8 процента доходности к текущей цене. Тем не менее, вслед за динамикой рынка, префы Сургутнефтегаза со своих мобилизационных минимумов в моменте вырастали до 97 процентов, а с начала года прибавили 35 процентов.

Рынок живет ожиданиями: рубль значительно ослаб в новом году, что в значительной степени влияет и на будущие дивиденды компании. Но говорить об этом пока рано. Важнее увидеть отчет и, наконец, узнать судьбу легендарной кубышки.

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