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​«Электронные повестки» – очередные риски и удар по малому и не только бизнесу

Как закон об «электронных повестках» повлияет на экономику России

​«Электронные повестки» – очередные риски и удар по малому и не только бизнесу
Фото из социальных сетей автора

Окончательно принят закон об электронных повестках. В пятницу его подписал президент, а это значит, что через 7 дней после публикации закон вступит в силу. Многие интересуются его правовыми аспектами, но мне хочется посмотреть на эту ситуацию с точки зрения экономики. Как повлияет?

Краткие выводы:

– потенциальная численность военнообязанных в РФ порядка 20–30 млн человек;

– в случае подпадания под ограничительные меры от МО РФ это затруднит рост бизнеса в стране, снизит ипотечное кредитование, замедлит сделки с недвижимостью, снизит доход банков, ведь кредиты брать тоже будет нельзя;

– совокупно это может сильно ограничить дальнейший экономический рост страны и достаточно больно ударить по покупательной способности населения;

– ну, и вишенка на торте – вполне возможно увеличение дефицита рабочей силы.

Сами догадайтесь, почему.

Теперь по порядку.

Прекрасно понимаем, что большое количество людей, которые получат повестку и не явятся в военкомат, будут потенциально ограничены в правах. И тут возникает море вопросов, на которые в законе пока нет ответов. Как нет еще и юридической практики на этот счет. В частности:

1. Ограничение прав на распоряжение своим имуществом

В законе сказано, что в случае неявки в военкомат невозможно будет продать или перерегистрировать автомобиль и недвижимость. Кроме того, управлять транспортным средством тоже будет, очевидно, нельзя.

А что делать с ИП?

Зарегистрироваться нельзя, но сможет ли человек совершать сделки от лица бизнеса или необходимо будет передоверять права? Это же, кстати, касается и более крупного бизнеса. В законе об этом прямо не сказано, но что будет на практике? Если человек, который подпадет под эти ограничения, к примеру, занимает некий ответственный пост в той или иной компании. Сможет ли он подписывать документы, как руководство компании должно реагировать на ситуацию? И как по закону ОБЯЗАНО будет реагировать?

2. Кредиты

Если брать кредиты будет невозможно — в первую очередь, без сомнения, замедлится ипотечное кредитование. Что явно снизит спрос на недвижимость в стране.

А что делать с кредитами для бизнеса, если вдруг владельцу пришла повестка? И как выплачивать текущие кредиты? И тут уже, кстати, посыл к банкам – что им делать в таких ситуациях? Банкротить должников, которые по данной причине не смогут возвращать долги? Не приведет ли подобная ситуация к масштабному переделу собственности?

3. Кратный рост неопределенности

Любой бизнес в своем развитии нуждается в планировании и, следовательно, некой хотя бы относительно понятной картинке на среднесрочную перспективу. Если невозможно понять перспективы, что обычно делает «разумный бизнес»? Значительно уменьшает активность и сокращает штат. Ну и в целом режет все возможные затраты.

Кто на всем этом заработает?

Ответ очевиден – нотариусы. У них будет гигантский объем работы и по доверенностям, да и по передаче прав на жену, тещу, любовницу, друзей и близких. Вот уж у кого работы и хлеба прибавится гарантированно! Заодно как вам проверка на крепость семейных или дружеских уз?

Итоги:

Все мы знаем, что сердце любой экономики – это малый бизнес. А когда к рыночным рискам добавляются еще законодательные запреты, то говорить о развитии предпринимательских инициатив в стране становится все сложнее и сложнее… Пока что предсказать точные экономические последствия достаточно трудно. Больше определенности, вероятно, появится, когда Минцифры, создаст реестр повесток. По их заявлению, база заработает не раньше осеннего призыва.

Но очевидно только одно – для экономики это явно не самое радостное событие. Особенно в такое непростое время, как сейчас. Ну а доля малого бизнеса, по всей видимости, будет еще и еще сокращаться.

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Сегодня в 13:59, просмотров: 124, комментариев: 0
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