Какие меры предосторожности на льду и воде необходимо соблюдать в ближайшее время

Несмотря на локальное возвращение зимы, весна в Сургуте берет свое, и лед на реках истончается. Предполагается, что Обь в этом году вскроется на неделю раньше среднего срока – 29 апреля. О том, как поберечь себя и сейчас, и с началом ледохода, в ходе пресс-конференции рассказал руководитель Сургутского инспекторского отделения Центра госинспекции маломерных судов МЧС по Югре Роман Хрущев. Приводим его прямую речь.

Учитывая погодные условия, на Оби образовались многочисленные проталины, представляющие опасность для тех, кто гуляет по льду или ездит на снегоходах. В Югре уже зафиксированы два инцидента со снегоходчиками, три человека погибли. Поэтому я призываю всех граждан ни в коем случае не выходить на лед.

Особое внимание нужно уделить детям. Конечно, мы совместно с департаментом образования проводим разъяснительные встречи в образовательных учреждениях Сургута, но дети – это дети. Поэтому если вы видите, как они лезут на лет – примите меры, чтобы убрать их оттуда. Если по каким-то причинам у вас это не получается или нет возможности – позвоните на номер 112, там есть специальные подразделения, которые приедут и снимут детей со льда с соблюдением всех норм безопасности.

Еще одна важная тема. Наша база находится на берегу Оби, и каждый год мы наблюдаем, как на реке пошел лед, и какие-то отчаянные рыбаки, которым неймется, на своих лодках лавируют между льдинами. Этим они подвергают себе крайней опасности. Лодку может затереть и раздавить льдом мгновенно. Даже если у людей, которые в ней плыли, есть спасательные жилеты, температура воды сейчас – порядка 2 градусов. И если они вовремя передадут сигнал бедствия, с учетом окружающих льдин, спасатели до них быстро добраться не смогут. Так что лучше дождитесь начала официального старта навигации.

Еще один момент – во время больших разливов воды наши люди, иногда, будучи в нетрезвом состоянии, забираются неизвестно куда и потом не могут понять, где находятся. В итоге спасатели разъезжают по территории и разыскивают их. Так что установите себе на судно модуль GPS, чтобы представлять, где находитесь, и не управляйте лодкой в нетрезвом виде.

Хочу также обратить внимание граждан, чтобы они проверили документы – не истек ли срок удостоверения на право управления маломерным судном, пройден ли техосмотр и так далее. Штрафы за нарушения сейчас очень большие. За просроченное удостоверение – 15 тысяч рублей. Люди даже обижаются, потому что раньше за подобное штрафовали на 500 рублей, но сейчас уже не так. Поэтому если сомневаетесь в актуальности своих документов – звоните к нам в инспекцию по телефону 25-65-55, там вам все подробно расскажут.