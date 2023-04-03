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​Что такое наказы избирателей и как правильно их использовать для улучшения жизни вокруг

5 вопросов о том, как работает система наказов избирателей в Сургуте

​Что такое наказы избирателей и как правильно их использовать для улучшения жизни вокруг
Фото из социальных сетей автора

Думаю, все слышали про наказы избирателей своим депутатам, но что это такое и как работает? Давайте разбираться.

1. Что такое наказ, и чем он отличается от обычного обращения?

Если совсем просто, то наказ – это просьба избирателей к своему депутату решить тот или иной вопрос. И действительно, грань между ним и обычным обращением к парламентарию довольно условная, и в федеральном законодательстве никак не отмеченная. Но на местном уровне имеется ряд важных отличий, закрепленных в нормативных документах – далее будем говорить, как это устроено в Сургуте. Во-первых, период сбора и подачи наказов ограничен календарными годами. Как правило, полученные наказы депутат должен направить в думу города в апреле. Во-вторых, существует процедура приема наказа думой – в ее рамках проверяется, что наказ соответствует всем требованиям. В-третьих, после принятия наказа дума берет на контроль его исполнение – с ежегодным отчетом о состоянии дел.

2. Что можно решить через наказ?

Сначала нужно определиться с уровнем проблемы. Если вы обращаетесь к городскому депутату, то бессмысленно его просить повысить пенсии или прорыть гиперлуп до Сочи. Нужно решать те вопросы, которые в его компетенции, то есть относящие к жизни и бюджету города. Также нужно понимать, что этот механизм в основном заточен на решение локальных задач, не требующих глобальных капиталовложений. Например, обустроить сквер, починить дорогу, отремонтировать школу, озеленить пустырь и т.д. Конечно, иногда удается через наказы решить и большие вопросы, типа строительства школы или новой дороги, но это, скорее, исключение, и обусловлено оно, как правило, рядом удачно совпавших факторов. Но об этом чуть ниже.

3. Хорошо, я подал наказ, когда его исполнят?

Этого никто не сможет точно сказать. Например, только в прошлом году дума города Сургута седьмого созыва сняла с контроля исполнение наказов, поданных депутатами пятого созыва. Но, как правило, если есть возможность (в первую очередь, с точки зрения бюджета), наказ принимается для реализации в следующем году.

От чего могут зависеть сроки?

Во-первых, от возможностей городской казны. Как бы ни хотелось сделать все и сразу, денег на это не хватает, поэтому «дорогостоящие» наказы могут ждать своей очереди довольно долго.

Во-вторых, от социальной значимости. Чем больше социальных благ может принести реализация наказа, тем выше шансы у него быть исполненным в кратчайшие сроки.

В-третьих, от соответствия действующим городским, региональным и федеральным программам. Например, в Сургуте есть программа обустройства межквартальных проездов, каждый год мы можем отремонтировать около десяти проездов. И вот есть два равнозначных проезда, но по одному есть наказ избирателей и обращение депутата, а по другому никто из сургутян не обращался. Как вы думаете, какой проезд будет приоритетней для городской власти?

В-четвертых, гражданская активность горожан. Если жители готовы не только говорить о проблеме, но и участвовать в ее решении, то это, конечно, жирный плюс в рейтинг.

4. Куда и когда подавать наказы?

Все очень просто:

1. Заходим на сайт думы, узнаем, кто ваш депутат.

2. Отправляем электронное обращение в вольной форме, в обращении указываем «Прошу принять в качестве наказа...» То же самое можно сделать через личный прием. Телефоны для записи и график приема можно найти здесь.

3. Важно! Сделать это желательно до 5 апреля!

5. А если я не успел подать наказ?

Ничего страшного, обратиться к своему депутату никогда не поздно. Уверен, он постарается решить вашу проблему, даже если она не попадет в наказы. К тому же в нашем городе есть еще два интересных механизма решения городских вопросов, поднятых жителями: «Инициативное бюджетирование» и «Отдельный наказ избирателей», но он них я расскажу в следующий раз.


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Сегодня в 19:39, просмотров: 69, комментариев: 0
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