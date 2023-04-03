7 мифов, заблуждений и вопросов о цифровом рубле

Подписчики задают вопросы о том, что такое цифровой рубль и как его применять. Вокруг него из-за отсутствия четкой информации появляется довольно много неверных домыслов. Исправляю ситуацию.

Мифы о цифровом рубле:

1. Цифровые рубли будут храниться в банке, и не только в трехлитровой

Все цифровые рубли будут храниться в счетах Центробанка, а коммерческие банки и население будут видеть свои средства в специальных приложениях или других программах.

2. Для оплаты придется использовать сложный функционал

Скорее всего, все операции можно будет совершать с помощью телефона и установленного на нем приложения.

3. При переходе в другой банк придется заводить новый кошелек.

Нет, все ваши средства находятся на электронном кошельке в ЦБ. При переходе в другой банк вы заберете с собой его и все содержимое. Вам же не требуется бежать за новым пальто, когда вы сдали свое в гардероб.

4. ЦБ установит непомерные комиссии за транзакции

Может показаться, что переход функционала по проведению платежей от коммерческих банков к Центробанку даст монопольное право устанавливать свои комиссии за операции. Однако регулятор обещает сохранить низкие комиссии за переводы, схожие с системой СБП.

5. Наличные сразу выйдут из обращения

Не получится сразу после введения цифрового рубля «отменить» наличные. Парадокс: когда наличные нужны – их нет, а когда не нужны, их тоже не хватает.

6. Нет интернета – нет доступа к деньгам

ЦБ обещает, что не сеть потребуется для перевода цифровых рублей. В отличие от банковских приложений, требующих интернет-соединения для перевода со счета на счет.

7. Цифровой рубль – это криптовалюта

Нет, это не крипта в традиционном представлении. Схожесть в том, что они созданы на основе технологии блокчейн. При этом биткоин, эфириум и многие криптовалюты не имеют единую управляющую и контролирующую организацию. Цифровой рубль – находится в ведении Банка России. И его курс всегда будет равен 1 рублю.

Описываемые технологии выглядят фантастическими. Прекрасно понимаю, что регулятору придется вести большую разъяснительную кампанию среди населения. Хотя… доля безналичных платежей в магазинах может подняться к концу 2023 г. до 80 процентов. Использующие такой метод оплаты, скорее всего, с легкостью станут пользоваться цифровыми рублями. А вот привыкшие оплачивать наличными еще долго будут косо смотреть на новинку.

Вокруг цифрового рубля много мифов и опасений. Причем, на мой взгляд, вполне обоснованных. Что нас ждет в итоге в будущем? Удобство и комфорт расчетов или «цифровой концлагерь», где кто-то непонятный будет решать, что нам дозволено, а что нет. Пока больше вопросов, чем ответов. Если честно, и мы с вами этого не до конца сейчас понимаем, да и сами разработчики этого «нового мира».

Обратите внимание на то, как развивается история с ИИ. Сперва огромный ажиотаж, а потом – открытое письмо, призывающее приостановить обучение систем мощнее, чем GPT-4, как минимум на полгода. Что случилось? Возникло серьезнейшее опасение, что системы ИИ с интеллектом, конкурирующим с человеческим, могут представлять большую опасность для общества. Не получится ли с цифровыми валютами тех же фокусов? Мы пока этого не знаем…

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