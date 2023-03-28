Немалая часть проблем Саймы заключается в том, что она не принадлежит Сургуту

Читая новости о замыслах почистить, наконец, многострадальную Сайму, споткнулся о мысль. Представьте себе ситуацию: подходите вы к обычному прохожему, жителю Сургута, и спрашиваете: «Как думаете, Сайму надо почистить?» – «Конечно, надо», – скорее всего, ответит вам ничего не подозревающий человек. «А как вы думаете, почему она вот в таком состоянии, и десятилетиями никто ничего с ней не делает?» – спросите вы. И с ответом будет уже куда сложнее. Вероятно, обычный человек предположит наиболее очевидное – городские власти просто забили на центральную речку, или денег зажали, или просто лень. И окажется по большей части неправ.

Может, я кому-то открою ужасную тайну, но система управления в России выстроена так, что всеми реками, озерами, прудами и прочими водными объектами у нас владеет федерация. Это значит, что даже если бы городская власть прямо сильно захотела, нашла деньги и уже собралась бы чистить Сайму за счет местной казны, буквально через 15 минут на столе у главы появилось бы представление от прокуратуры о «нецелевом использовании бюджетных средств». Потому что не может муниципалитет просто так взять и вложить свои деньги в чужую собственность – даже если это родная речка, которой владеет родная федеральная власть.

Чтобы реально почистить Сайму или сделать с ней вообще что угодно, нужно каким-то макаром добиться внимания федеральных органов власти, пройти сто кругов бюрократического ада, да еще и убедить витающих в эмпиреях госменеджеров в том, что они должны дать деньги именно на эту несчастную речку, коих в стране сотни.

И это – микроскопический аспект устройства нашего государства. Перечислять подобные нюансы можно очень, очень долго. Например, знали ли вы, что ни один губернатор в России, может, кроме самых привилегированных, не имеет права назначить себе заместителя без согласования с Москвой? Как говорит замечательный политолог Александр Кынев, фактически, главы регионов в России свободно выбирают себе только секретаря и помощников, все остальное так или иначе нужно обговаривать и согласовывать в центре.

К чему я. Огромная и крайне разнообразная Россия сейчас представляет собой все меньше федерацию (а это слово вообще-то в названии нашей страны записано), и все больше унитарное государство. Безусловно, у этого есть некоторые плюсы. Но количество и качество минусов, по моему мнению, перевешивает. Над этим нужно будет плотно думать и как-то переделывать.