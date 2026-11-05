В Центральном офисе МФЦ в Сургуте рассказали о самых популярных услугах

За девять месяцев 2026 года сургутяне десятки тысяч раз обращались в МФЦ за самыми разными услугами − от восстановления доступа к «Госуслугам» до оформления недвижимости и самозапрета на кредиты. В Центральном офисе рассказали СИА-ПРЕСС, с чем жители приходят чаще всего и какие ошибки могут затянуть оформление документов.

«Госуслуги» остаются на первом месте

Самая востребованная услуга − регистрация, подтверждение и восстановление доступа к учетной записи в ЕСИА. За девять месяцев за ней обратились 27 359 раз. При этом год назад таких обращений было заметно больше − 34 872.

Еще 22 454 обращения пришлись на услуги департамента социального развития. В их числе − меры поддержки семей с детьми и участников СВО.

На третьем месте − кадастровый учет, регистрация прав на недвижимость и сделок с ней. За девять месяцев сургутяне обращались за такими услугами 21 533 раза против 23 685 годом ранее.

Регистрационный учет по месту жительства и пребывания тоже остается востребованным − 20 453 обращения. В прошлом году за тот же период их было 24 138.

Самозапрет на кредиты быстро набрал популярность

Среди новых услуг особенно выделяют самозапрет на заключение договоров потребительского займа. С начала года сургутяне обратились за его установлением или снятием 5 608 раз.

Еще одна новая услуга − оформление наличия российского гражданства, приобретенного по рождению. В МФЦ ее начали предоставлять в мае 2026 года, и за несколько месяцев ею воспользовались 2 635 раз.

Также вырос спрос на составление договоров купли-продажи. За девять месяцев 2026 года такую услугу оказали 81 раз, годом ранее − 42.

За бумажными документами все еще идут в МФЦ

Даже если справка или выписка уже пришла через «Госуслуги», многие сургутяне предпочитают получить ее на бумаге. В МФЦ такой документ могут распечатать и заверить. С начала 2026 года за этой услугой обратились более 24 тысяч человек − примерно на четыре тысячи больше, чем за тот же период прошлого года.

Какие ошибки могут создать проблемы

В самом МФЦ заявления обычно оформляет специалист, поэтому ошибок при подаче немного, отметили в Центральном офисе. Но есть ситуации, о которых жителей просят помнить заранее.

Одна из них касается свидетельства о рождении ребенка. При оформлении гражданства на его оборотной стороне ставят специальный штамп. Если свидетельство заламинировано, поставить его не получится. Поэтому в МФЦ советуют не ламинировать такие документы.

Еще одна проблема может возникнуть при замене паспорта через «Госуслуги». Если в заявлении допущена ошибка и оно получает статус «Приостановлено», просто прийти в МФЦ и сразу подать новое заявление не получится. Сделать это можно только спустя 27 дней после приостановки, если замечания не были устранены.

Чтобы меньше времени проводить в очереди, в МФЦ советуют записываться заранее. Сделать это можно через цифровые сервисы центра, голосового помощника «Вика» и чат-бота в мессенджере MAX.