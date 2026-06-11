Культурные стройки в Сургуте: много слов, мало реальных перспектив

В Сургуте снова заговорили о культурных стройках: о ремонте колледжа Знаменского, судьбе «Петрушки» и «Строителя», новой школе искусств и даже реконструкции филармонии. Но за этими заявлениями по-прежнему слишком много неопределенности и слишком мало ясных решений.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, что на самом деле стоит за новыми высказываниями окружных чиновников, почему ремонт колледжа Знаменского растянулся на годы, как чиновничий язык маскирует отсутствие конкретики, почему у Сургута до сих пор нет нормального театра и собственного дома для «Петрушки», и отчего разговоры о реконструкции филармонии на фоне других провалов звучат уже не как план, а как угроза.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте обсуждается несколько культурных строек. В частности, ремонт Колледжа русской культуры, ремонт Сургутского музыкально-драматического театра. Начался разговор о том, чтобы построить «Строитель». Судьба «Петрушки» интересна тоже многим, и также школа искусств в 25-м микрорайоне появилась в повестке дня. Как у нас с культурными стройками — обсудим сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова рассказала про несколько культурных строек, которые сейчас идут. Прямо сейчас идет капремонт Колледжа русской культуры имени Знаменского. В Сургутском музыкально-драматическом театре обнаружился внезапно какой-то скрытый дефект, который еще перенесет... нужно его там сейчас немного будет корректировать проект и еще перенесет его сдачу в эксплуатацию. Судьба «Петрушки» и «Строителя» находится в подвешенном состоянии, но окружные власти сообщают о том, что их можно включить в какие-то программы и попробовать построить.

И еще два проекта — это новая школа искусств в 25-м микрорайоне, там большой такой пустырь есть, депутат Ринат Айсин все продвигал эту историю. И еще есть мысли о реконструкции Сургутской филармонии. Прямо фонтанируют идеями практически наши дорогие окружные коллеги. Как тебе эти планы? А мы же с тобой постоянно как раз и говорим о том, что в Сургуте с культурными стройками беда, но вот некоторые культурные стройки как будто бы у нас продвигаются.

Т.С.: Мне кажется, Дима, ты, погрузившись в море этого всего чиновничьего языкового пространства, теряешь хватку. Ты что, не смог перевести на русский язык прочитанное? Давайте я помогу, друзья. Я сейчас открою эту заметку.

Значит, вот цитата уважаемой Маргариты Козловой: «После обновления колледж Знаменского станет важным пространством для подготовки будущих музыкантов, художников и дизайнеров». У меня вопрос: а что значит — он станет? Колледжу, извините, там 30 лет. Как это он станет? Он им является. То есть у вас какая... я даже не могу с ходу сформулировать, какие мы делаем причинно-следственные выводы. У вас просто реконструкция здания. От этого колледж не станет каким-то новым центром влияния. Он им есть. Понимаете? Он, может быть, станет энергобезопаснее, экономичнее, потому что там фасад утепляют. Фасад, кстати, там портят. Там был красивый такой темный клинкерный кирпич по проекту, а его обшивают очередной какой-то пластиковой какашкой. Ну да ладно, это так.

Он станет безопаснее с точки зрения пожарных норм. Там построят системы рекуперации воздуха, двухконтурную вентиляцию, например, которая будет способствовать лучшей сохранности музыкальных инструментов дорогих, художественных произведений. Вот это меня как горожанина или как родителя, у которого дети учатся или могли бы учиться, интересовало бы. А что значит «после реконструкции фасада и внутренних помещений колледж станет важным пространством»? Да не станет он им, товарищи. Вы просто отремонтируйте здание.

Только сделайте это... тут еще ведь такое. Ты говоришь: идет прямо сейчас реконструкция. Опять я должен уточнить, друзья: она идет уже четвертый год прямо сейчас. Понимаете? Разницу чувствуете? Да, она идет прямо сейчас, только четвертый год.

Д.Щ.: Да, многовато.

Т.С.: Всего лишь здание школы, если по строительному объему брать, причем не очень большой. Ладно, идемте дальше.

Судьбу прокомментировали других учреждений. Без собственного здания пока остаются коллективы «Петрушки», «Строителя». Сейчас — и давайте вот берем какую-то лупу толстую, но я бы вообще уже взял какой-нибудь телескоп Хаббл, чтобы вообще четко видеть все детали сказанного — «сейчас окружные и городские власти прорабатывают...» Сейчас прорабатывают, да? «...экономические обоснования, чтобы включить...» Это, кстати, такой приемчик. Смотрите: мы говорим в настоящем времени — сейчас прорабатывают. То есть дело-то идет. «...Чтобы включить» — и такой изящный перескок в будущее время. А будущее время — это любимое время наших чиновников, как мы знаем.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: «...эти объекты в программу строительства». В какую программу строительства? «Для театра "Петрушка" рассматривали...» Вы следите за руками? То есть мы сейчас, чтобы включить, рассматривали вариант размещения в формате комплексного развития территории. Я так вспоминаю один вариант комплексного развития территории, который рассматривали. Это пресловутое ядро центра города, правильно?

Д.Щ.: Да, кажется, они уже и сами не верят, что оно будет.

Т.С.: Ядра-то нет. Ядра-то нет. И его не будет. То есть это совершенно очевидно, что при нарастающем дефиците бюджета ядра центра Сургута не будет, как минимум в том проекте, который тащили сначала «Брусника», потом «Сибпромстрой». А внутри-то этого КРТ «Петрушка» стоила больше года назад 5 миллиардов, а сегодня «Петрушка» стоит 7 или 8.

Я все-таки позволю себе удовольствие дальше процитировать. Стоял 40 лет ДК «Строитель», еще бы простоял 40. Сделали бы там какой-то требующийся косметический ремонт. Нет, нам понадобился памятник строителям на этом месте. «ДК "Строитель"... для ДК "Строитель" речь идет о новом строительстве». Ну давай вот встреча в верхах, я не знаю, Рейган и Горбачев. Вот ты переводчик, переведи, чтобы собеседник понял эту фразу, на тот язык. Как она переводится?

Д.Щ.: Здания нет, его надо построить. Что вполне логично тут. Его надо построить. Бинго.

Т.С.: Капитан Очевидность просто. Такие задумки, Дима, как, например, «здание для муниципального театра кукол «Петрушка», мы просматривали в формате КРТ. Что касается "Строителя", его перспективы... здесь мы говорим о новой стройке». Сегодня — я должен опять эту пометочку сделать. То есть такие перспективы, как «Петрушку», мы рассматривали в КРТ, а для «Строителя» мы рассматриваем новую стройку. Скажите, пожалуйста, строительство «Петрушки» в рамках КРТ и строительство «Строителя» как новая стройка... а чем отличается строительство «Петрушки» в КРТ от строительства «Строителя» в стройке? А в КРТ «Петрушку» предполагали построить не как строительство, а как что? У меня есть ощущение, что с нами просто играют, понимаете? И никто же этого не высмеивает, не критикует.

«Сегодня мы в процессе преобразования проектно-сметной документации, и только потом уже будут основания для включения в государственную программу строительства». Все, дайте мне лопату, я выкопаю себе могилу, закопаю сам себя и оболью щелочью какой-нибудь. Ну это же нереальная вещь совершенно. Значит, маленькое заявление уважаемого департамента культуры ХМАО переводится одной строчкой: «Друзья, пожалуйста, не ждите. Не ждите ничего. Никакой "Петрушки", никакого "Строителя"».

Вот вам перевод на человеческий язык. Потому что если бы вы чего-то действительно хотели построить — я сейчас даже не к ХМАО, у меня, знаете, больше претензия к сургутским властям последних 30 лет, — если бы вы чего-то реально хотели толкового построить, вы бы давно это сделали. Вы бы пробили эти проекты, вы бы их нарисовали, вы бы нашли финансирование. А вы ничего не хотите делать. Просто ничего.

Пожалуйста, друзья, вдумайтесь: в городе Сургуте за 35 лет не построено театра. Просто в городе нет муниципального театра. Не надо вот этого вранья про то, что у нас есть «Магистраль». Вы засунули «Магистраль» в клуб на задворках города, в неприспособленное помещение. А когда вам сказали: «Засуньте так же тогда, раз уж такая пьянка, в такое же неприспособленное помещение, в "Аврору", "Петрушку"», вы сказали: «Нет, мы будем строить». За 35 лет вы не то что не построили муниципального театра драматического, в каждом российском городе почти есть театр свой, понимаете? Вы не построили даже «Петрушки», детского театра.

И как вы сейчас хотите ДК «Строитель» построить, «Петрушку»? На этом фоне у вас делается заявление о реконструкции филармонии. При всем моем реально гигантском уважении и к этому конкретному культурному заведению, и к ее руководителю, и к ее коллективам, которые я очень хорошо знаю, вы серьезно говорите на фоне отсутствия ДК «Строитель», «Петрушки», театра, городского музея, городской картинной галереи — я говорю про настоящие, не про приспособленные, — на фоне отсутствия «Авроры», с которой нет никакой определенности, Дома пионеров, вы сейчас хотите затеять реконструкцию филармонии? Серьезно?

Д.Щ.: Но это звучит как угроза, если честно.

Т.С.: Что?

Д.Щ.: Ее закроют, и не откроют.

Т.С.: Да, мы вас закроем и не откроем больше никогда. Все. Безусловно, нет. Ну вот и все. Вот такие выводы по повестке культурных сооружений города Сургута.

Ситуация с культурными объектами в Сургуте трагична. Трагична. То есть это уже не стадия катастрофы, это уже стадия трагедии. Разрушена вся культурная панель просто. Она держится сегодня на совершенно необъяснимом энтузиазме коллективов разных направлений. Тот же колледж Знаменского, который тоже несколько лет ютится непонятно где, картинная галерея, краеведческий музей, «Петрушка», «Строитель» — они все ютятся, вы понимаете? Они все просто ютятся. Какой-то просто ужас, стыдобище. Что еще можно сказать? Кажется, ничего.

Д.Щ.: Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, ставьте нам лайки, если вам интересно то, что мы обсуждаем. Читайте расшифровку этого разговора на siapress.ru, ссылка будет в описании, как всегда. Читайте нас на сайте и на других платформах. И до новых встреч. Через неделю вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока