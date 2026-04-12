Сургутская команда «Олимпиец 2017» впервые сыграла на международном турнире в Сочи и завоевала бронзу

Впервые в истории команда «Олимпиец 2017» приняла участие в международном турнире в городе Сочи! Это было по-настоящему масштабное событие, объединившее 10 сильных команд из разных городов и стран. Для наших юных хоккеистов это не только серьезное испытание, но и ценный опыт, эмоции и новые знакомства.

«Олимпиец 2017» достойно прошел турнирный путь и привез домой бронзовую медаль. А также был признан самой результативной командой турнира – отличный показатель командной игры и нацеленности на победу!

Наши ребята сыграли с сильнейшими соперниками: ХК «Легион» (Симферополь), ХК «Урал-Селект» (Екатеринбург), ХК «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский), HC «Buzadam» (Стамбул, Турция), «Олимпиец» (Сургут), ХК «Сочи1» (Сочи), ХК «Динамо» (Ставрополь), СШОР им. Боброва (Ступино), ХК «Тигры» (Краснодар), ХК «Сочи» (Сочи).

Турнир подарил не только спортивные достижения, но и множество новых друзей, а еще наши хоккеисты даже немного выучили турецкий язык.

Мы гордимся нашей командой, их упорством, характером и стремлением к победе! Спасибо тренерам Михаилу Владимировичу Доценко и Михаилу Павловичу Немцеву, а также родителям за поддержку – вместе мы делаем большое дело.

Наши тренеры: слева Михаил Доценко, справа Михаил Немцев

Вперед – к новым вершинам и еще большим победам!