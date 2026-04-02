16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,7293   EUR  92,1915  

Новости

Больше новостей
Второй иностранный язык в школе должен быть обязательным?
Комментировать
0
Надо ли ограничивать VPN в России?
Комментировать
0
Минцифры предложило операторам связи и интернет-компаниям ввести плату за использование VPN. Что думаете?
Комментировать
0
Больше опросов

Барсов прав: намыв песка на Заячьем острове вместо превращения его в огромную рекреационную зону — очередной пример варварского освоения города

Почему намыв песка у Заячьего острова вызвал скандал в Сургуте

Фото администрации Сургута

В Сургуте разгорается конфликт вокруг Заячьего острова, где рядом с базой пилотажной группы «Барсы» планируются работы, связанные с намывом и складированием песка. Сторонники малой авиации уверены, что это может уничтожить и природную территорию, и сам аэродром.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему история вокруг Заячьего острова вышла далеко за рамки частного спора, как в Сургуте осваивают пойму Оби, почему депутат и бизнесмен Евгений Барсов считает происходящее угрозой для малой авиации, и что город рискует потерять, если такие проекты будут реализовываться варварскими методами.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте развивается городской конфликт вокруг одной из территорий. Возле Заячьего острова, где располагается база пилотажной группы «Барсы» и, собственно, там аэродром, там также еще занимаются своими делами парашютисты и другие авиаторы. Возле самой этой базы на Заячьем острове Сургут отдал в разработку некоторую территорию под намыв песка.

Считается, по крайней мере, те люди, которые работают на Заячьем острове и там занимаются поддержанием порядка на этой территории, считают, что появление этой всей техники и вся эта работа по намыву песка с его складированием — все это природную территорию благополучно загубит вместе с имеющимся там аэродромом. Об этом рассказал депутат городской думы, бизнесмен и, собственно, энтузиаст авиации Сургута, малой авиации, если быть совсем точным, Евгений Барсов.

Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Да, мы видим классическую у нас конфликтную историю. Евгений Барсов считает, что территория Заячьего острова будет благополучно загублена, городская администрация считает, что ничего там страшного такого происходить не будет — подумаешь, песочек полежит. Компания «ЮВиС» — это довольно крупная компания, уже она в последние годы сильно развилась и стала заметным игроком на рынке дорожных работ и благоустройства, очень много контрактов с администрацией она выполняет — пока не прокомментировала эту историю, мы ждем, что они скажут на эту тему. Но базовые рамки этого конфликта мы уже видим. Что происходит, как бы ты это оценивал?

Т.С.: Общее ощущение такое, что варварство — это сургутский стиль формирования городского пространства. Если мы пройдемся по истории крупных сургутских проектов, то обнаружим за последние годы и десятилетия, что при их реализации лес рубят так, что щепки не просто летят, а заваливают все остальное пространство собой и тем самым обесценивают ту задачу, ради которой тот или иной проект осуществляется. Если мы — я имею в виду город, городское руководство — хотим освоить пойму Оби, то оно будет это делать так неистово, что от самой поймы ничего не останется.

В результате пространство, являющееся уникальным природным заповедником, статуса заповедника никто не давал пойме Оби, но мы говорим в смысловых вещах, и его сегодня, и последние лет 20 активно превращают в застроенную территорию, причем застроенную черти чем. За исключением пары объектов, которые действительно социально необходимы городу и эту часть городского пространства вытягивают, делают его обитаемой, осмысленно обитаемой. Все остальное — это же просто ужас и кошмар.

Мы говорим про «ЮВиС», который сегодня входит в любимчиках городской администрации. Мы, кстати, знаем, чем заканчивается такая любовь, проходили мы это все и с компанией Алексея Сафиоллина много лет назад, которая забирала все городские подряды на подобные работы, на дорожное строительство. В общем...

Д.Щ.: Всякое бывает с такими компаниями. Мы, конечно, желаем «ЮВиСу» только процветания, но бывает всякое.

Т.С.: Да. Почему-то эмпирический опыт говорит о том, что подобные быстрые взлеты на бюджетных подрядах заканчиваются такими же стремительными падениями. Действительно, ради бога, пусть моют песок. Вопрос не в этом, вопрос в том, как город видит свое пространство. Почему действительно надо ради выполнения одной городской задачи, вроде бы неплохой... Например, НТЦ. «ЮВиС» там намывает песок и готовит площадки под тот же НТЦ. Зачем надо уничтожить другое прекрасное пространство? Здесь депутат и предприниматель Евгений Барсов абсолютно прав.

К самому Барсову, например, у меня есть тоже эстетические вопросы. Но тот же Алексей Сафиоллин очень много лет назад чуть на коленях не умолял городскую администрацию и самого Барсова не строить рядом с «Вершиной» то зеленое большое жилое строение, которое в результате тогдашняя компания Евгения Вячеславовича построила. Согласитесь, что этого делать было нельзя. Нельзя. Потому что «Вершина» — это, наверное, лучшее архитектурное творение города Сургута на сегодняшний день и, вероятно, навсегда уже. И надо было данную территорию соответствующим образом развивать. То, что Сафиоллин и пытался донести и до городских властей, и до своего коллеги по строительному бизнесу Евгения Барсова. Это так, я привел этот пример, чтобы показать, как жизнь меняется.

И вот тому же Барсову не эта история вернулась, а просто в целом отношение города — такое очень потребительское отношение, очень утилитарное, очень меркантильное отношение к городу — вернулось. Потому что как? А как вы хотите? Барсов хочет развивать малую авиацию — святое дело. В этом вопросе Барсов, конечно же, выдающийся гражданин Сургута, это подвижник, и он занимается святым делом. Он объединил большое количество людей, молодежи под красивейшую идею. И эти люди занимаются тем, что... это, знаете, как в «Двух капитанах» — они мечтают о будущем, они романтики. Вот такие люди создают красоту и двигают великие проекты вперед.

И что мы видим? Барсова на протяжении многих лет только гнобят, тюкают, он только успевает отстреливаться от одной прокуратуры, от другой прокуратуры, ему просто не дают жить, не то что развиваться, а жить. И теперь вот эта территория, которая могла бы быть на самом деле очень интересным проектом регионального значения, мы несколько раз вскользь обсуждали этот проект, я это вижу просто развитием в качестве технического или технологического музея. Это целый кластер такой музейный, который бы соединил территорию набережной Оби, НТЦ, Ледового дворца, «Сити Молла» и туда, в сторону проекта Андрея Трубецкого в Барсово. Представляете, через все эти хляби, болота. И вот туда, на Белый Яр пойти, на Барсово пойти с каким-то проектом, с какой-то тропой и создавать там что-то интересное.

А тут у Евгения Барсова — не путать с поселком Барсово — есть аэродром, самолеты, ретро-самолеты. Вы посмотрите его историю, как они «Дуглас» из Америки везли. Найдите в YouTube, это же просто, я не знаю, это сродни подвигу Чкалова, понимаете? Вы посмотрите, как они перетаскивали, нашли же старый «Дуглас», которому 70 лет, и транспортировали его в Сургут. И что? За такие вещи надо государственные награды выдавать, а у нас человека обложили всеми возможными препятствиями и не дают ему делать красивое, полезное для людей и для будущего нашего города дело. Это же безобразие.

И то, что «Ювис» делает с этой территорией, — это безобразие, безусловно. И все городские активисты должны говорить: вы хотите намывать песок, вы хотите создавать какой-то проект, делать территорию, делать подготовку под будущую территорию — вы можете это не делать такими варварскими методами? Вы можете не складировать... К вопросу о складировании снега — это же очень серьезная тема на самом деле. Природоохранная прокуратура возбуждает уголовные дела по таким эпизодам. Как можно в пойме Оби складывать снег? А где наши великие мусорные компании, а где наши вот эти все проекты, на которые миллиарды тратились из бюджетов разных уровней? Куда все это вывозится? Мы до сих пор, значит, проблему не решили?

О чем мы должны говорить? Мы должны говорить о том, что Барсов не просто защищает идею своего прекрасного проекта с аэродромом и малой авиацией, а он защищает стратегические городские вопросы. Вот здесь любой, кто попытается устроить хайп на теме позиции Барсова, будет не прав, потому что да, Барсов предприниматель, да, Барсов занимается деньгами, и, может быть, он зарабатывает что-то на этом своем проекте с аэродромом. Я, честно говоря, не очень в это верю, допустим, он на этом зарабатывает. Пускай это не только хобби, но и бизнес. Скажите, пожалуйста, а что в этом ужасного? Только предпринимательская сила и может продвигать интересные проекты. Так город должен создавать все условия для того, чтобы эта предпринимательская сила не упиралась в препятствия. А препятствия все искусственные. Неискусственные препятствия Барсов вполне себе успешно преодолевает.

Так мы должны говорить о том, что на базе этого аэродрома надо создавать какой-то хаб для, я не знаю, для воздушных такси, для местной региональной малой авиации, для туризма, связанного с малой авиацией. Надо делать проекты, привлекающие туристов из соседних городов и, может быть, регионов. Это все очень нужно Сургуту. Мы говорим про технический музей — так вот у Барсова уже есть несколько рабочих экспонатов для технического музея. Вы посмотрите, у него какие самолеты: Ан-2, тот же «Дуглас», Яки его старые. Это же все настолько прекрасно, что, мне кажется, ни один мужик, который во власти сидит, видя у Барсова его вот эту воздушную эскадрилью, не может остаться равнодушным. Это надо быть абсолютно черствым, не имеющим никаких нервных окончаний и нейронов в головном мозге человеком, чтобы, видя то, что создал Барсов, не испытать... Мальчики меня поймут, понимаете? Не испытать кайфа, не испытать вот этой блаженной дрожи в ногах, в коленях.

И получается так, что на протяжении многих-многих лет, чуть ли не десятилетий, наши власти ходят и только... В лучшем случае они не замечают того, что делает Барсов. Но они же мешают ему. А потворствуя вот этим варварским методам освоения поймы Оби, которые мы наблюдаем в случае с намывом песка, с прокладкой дорог, «ЮВиС», другие подрядные организации города, мы же понимаем, что здесь еще и включается в действо какая-то такая на уровне подкорки, такое желание нагадить. Вот есть кто-то, у кого что-то хорошее, — а давайте мы ему нагадим, а давайте мы ему испортим, а давайте мы ему создадим неприятности, и пусть он с ними колупается и тратит свою энергию на это, на преодоление этих неприятностей. Вот какие впечатления вызывает вся эта история, озвученная депутатом Барсовым по поводу варварского отношения к пойме Оби в городе Сургуте.

Д.Щ.: Да, ну что ж, мы будем следить за этой историей также, потому что в пойме Оби у нас много чего происходит, и не хотелось бы, конечно, эту территорию вот так вот бездарно потерять. Если вы с нами согласны, пожалуйста, ставьте лайки, слушайте нас на Rutube, YouTube, VK и также еще в Telegram, и Max тоже все это дело у нас так или иначе выкладывается. А текстовую расшифровку вы сможете прочитать на siapress.ru, ссылка, как всегда, будет в описании. До новых встреч, вскоре вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.


нравится (14) не нравится (0)
02 апреля в 15:39, просмотров: 1427, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
02 апреля в 16:25
Как рядовой обыватель, иносказательно выражаю поддержку обеим сторонам ситуации.
А что касается песка как субстанции - в нем точно какое то проклятие для Сургута.
Ну, вы таки меня понимаете)))
Alkonowa1ow
02 апреля в 17:10
Здесь затронута не только тема экологии и сохранения некогда девственной поймы Оби, которая протянулась на самом деле на 40 км от Высокого Мыса до Широково, а дело в патриотизме. Ведь сургутская пойма была некогда бриллиантом Сургута, состояла из островов, проток и заливных лугов, которые были реальным природным Заповедником. Ему не успели придать стату ООПТ (особо охраняемая природная территория): или не успели, или не захотели. Не знаю. Но на пойму в ее нетронутом виде я впервые ступил 60 лет назад, летом 1965 года. Это был реальный природный заповедник с его Заячьим островом и с другими островами и протоками в их первозданном виде. Затем прошли десятилетия, которые запомнились мне издевательством над сургутской поймой. Ее превратили в какой-то «отходняк и в гадюшник». Была ли в этом острая экономическая необходимость? Не знаю. Но не уверен в необходимости в безжалостном ее уничтожении. Друзья! А ведь другой поймы у Сургута больше не будет. Посадить гидромеханизацию ЮВиС в пойму Оби рядом аэродромом- это реальное экологическое преступление. Нужно так ненавидеть Сургут и его пойму, что посадить здесь земснаряд и штабель с намытым песком высотой до 25 м на первозданной и ещё нетронутой пойме, в шаговой доступности от жилых кварталов. Это то же самое, грубо говоря, что «…ть под себя». О развитии этого уголка поймы теперь можно навсегда забыть. Создан рукотворный «гадюшник». А мы все говорим о патриотическое воспитании молодежи, говорим о любви к городу, о любви к Югре. Патриотическое воспитание молодежи показал нам на днях Президент РФ Владимир Владимирович Путин, который подписал Указ о присвоении 26-летнему летчику майору Николаю Васильевичу Терехину, звания «Герой РФ» (посмертно). Лётчик Николай Терехин в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг совершил таран на своем поршневом И-16 двух немецких двухмоторных бомбардировщиков «Хейнкель-111» в одном бою. На таких же поршневых самолётах, ныне летают «Барсы». Евгений Барсов делает огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Причём не благодаря, а вопреки. Содержать аэродром, содержание парка поршневых самолетов, готовить лётный состав - это все и недёшево, и я уверен, это убыточно для его бизнеса. Представим себе, что Правительство Югры задалось бы целью создать такой же проект с нуля. Я уверен, что для его реализации потребовались бы миллиарды рублей из бюджета Югры. Та же ЮВиС затребовала бы миллиард руб на устройство грунтового аэродрома, что она ныне строит в Березово за 2,5 миллиарда рублей. Я не уверен, что такой проект был бы реализован. А Евгений Барсов пришёл и все сделал. Молча, без «бла-бла-бла». Пример военно-спортивного лагеря «Сибирский Легион» на «Барсовой горе» (не связано с именем Евгения Барсова) говорит о неспособности Правительства Югры и его структур заниматься конкретно созданием материальной базы для патриотического воспитания молодежи. Если самолеты Барсова летают над поймой и парашютисты прыгают в районе аэродрома, то никому ведь этого плохо не стало. Нет нужно, вставить «палки в колеса» в дело патриотического воспитания молодежи. Сегодня статьи о вредительстве чиновникам, разрешивших гидронамыв, не пришьёшь. Но по ощущениям вся эта история с гидронамывом в районе аэродрома «Боровая» «дурно пахнет». И не только потому, что «ветероком» подуло от очистных сооружений на Заячьем Острове, а скорее потянуло «говнецом» с русофобского Запада. Патриотизму нужно или помогать или, по крайней мере, не мешать жить. Гидронамыв реально мешает жить и развиваться патриотическому делу, которому подвижник депутат Думы города Евгений Вячеславович Барсов посвятил многие годы жизни и своих личных ресурсов. Ему нужно реально помочь. Ликвидировать гидронамыв, который за 25 лет уничтожить все. Реально уничтожит все. Пока ещё не поздно. Надо что-то делать!
Швондер. Alkonowa1ow
03 апреля в 19:11
Алкон, тебя бы на трибуну как минимум оон
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#353 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775415652"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1776020362"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yYN9IySf6AVJWM+K1ZWNncr3csFihCPFC19TSj2kQTioo3lp/7Am3KAh8/7+9LlVE6pDiVvUQkBnsbNSEP/BLaioYfoHG1cHIeumlxF7D2mjcPkaoAyDO1jDUQrNyj+D"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yYN9IySf6AVJWM+K1ZWNncr3csFihCPFC19TSj2kQTioo3lp/7Am3KAh8/7+9LlVE6pDiVvUQkBnsbNSEP/BLaioYfoHG1cHIeumlxF7D2mjcPkaoAyDO1jDUQrNyj+D"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ce6582c8cafe64d9d0f697416ba2c5bd.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcoKipJ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-06 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-12 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#353 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775415652"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1776020362"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yYN9IySf6AVJWM+K1ZWNncr3csFihCPFC19TSj2kQTioo3lp/7Am3KAh8/7+9LlVE6pDiVvUQkBnsbNSEP/BLaioYfoHG1cHIeumlxF7D2mjcPkaoAyDO1jDUQrNyj+D"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yYN9IySf6AVJWM+K1ZWNncr3csFihCPFC19TSj2kQTioo3lp/7Am3KAh8/7+9LlVE6pDiVvUQkBnsbNSEP/BLaioYfoHG1cHIeumlxF7D2mjcPkaoAyDO1jDUQrNyj+D"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ce6582c8cafe64d9d0f697416ba2c5bd.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcoKipJ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-06 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-12 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#353 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775415652"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1776020362"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yYN9IySf6AVJWM+K1ZWNncr3csFihCPFC19TSj2kQTioo3lp/7Am3KAh8/7+9LlVE6pDiVvUQkBnsbNSEP/BLaioYfoHG1cHIeumlxF7D2mjcPkaoAyDO1jDUQrNyj+D"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yYN9IySf6AVJWM+K1ZWNncr3csFihCPFC19TSj2kQTioo3lp/7Am3KAh8/7+9LlVE6pDiVvUQkBnsbNSEP/BLaioYfoHG1cHIeumlxF7D2mjcPkaoAyDO1jDUQrNyj+D"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ce6582c8cafe64d9d0f697416ba2c5bd.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcoKipJ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-06 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-12 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика