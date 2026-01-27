На фоне падения числа новых компаний разбираемся, какие риски ждут предпринимателей в 2026 году

В 2025 году в России зарегистрировали 173 тысячи новых юридических лиц – минимум за 14 лет и на 20% меньше, чем годом ранее. При этом число закрытых компаний выросло на 15% и достигло 233 тысяч, следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на которые ссылается Lenta.ru. Количество ликвидаций на четверть превысило число открытий, а общее число юрлиц в стране сократилось до 2,6 миллиона.

На этом фоне все чаще звучит вопрос: если бизнесы закрываются быстрее, чем появляются, стоит ли вообще запускать свое дело в 2026 году. В этой статье разбираемся, что на самом деле стоит за статистикой, какие риски сегодня определяют предпринимательскую среду и в каких сферах проще стартовать с нуля.

Что поменялось для бизнеса в 2026 году

Решение о запуске бизнеса в 2026 году во многом зависит от изменений в налоговом регулировании. В частности, в новом году повысилась ставка НДС до 22%, при сохранении льготной ставки 10% для социально значимых товаров.

Существенные изменения ожидали бизнес на упрощенной системе налогообложения. По сути, продолжается сближение УСН с общей системой, и прежде всего – через поэтапное снижение лимитов доходов, превышение которых обязывает платить НДС, уточняет информационно-правовой портал garant.ru.

Если ранее обсуждалось резкое снижение порога до 10 миллионов рублей, то в итоге переход решили сделать более плавным. В 2026 году лимит составит 20 миллионов рублей, в 2027 году – 15 миллионов, а с 2028 года – 10 миллионов рублей. При превышении этих значений предприниматели на УСН будут обязаны исчислять и уплачивать НДС.

При этом, ранее указывали, что поменяются и региональные налоговые полномочия. С 2026 года субъекты РФ смогут устанавливать пониженные ставки УСН только для ограниченного перечня видов деятельности, который утвердит Правительство России. Регионы будут обязаны учитывать федеральные критерии при предоставлении налоговых льгот.

Для патентной система налогообложения также поэтапно снижается предельный доход:

– 20 млн рублей – в 2026 году;

– 15 млн рублей – в 2027 году;

– 10 млн рублей – в последующие годы.

Ограничения на патент для стационарной торговли и автоперевозок вводить не стали.

Почему государство пошло на такой шаг и какие альтернативы остаются у предпринимателей − читайте в нашей другой статье.

Отдельным фактором для бизнеса станет введение технологического сбора. С 1 сентября 2026 года он будет взиматься с импорта и производства электронной продукции. Перечень товаров, порядок расчета и уплаты сбора утвердит Правительство РФ, а средства направят в федеральный бюджет.

Кроме того, в 2026 году сохранят ускоренный порядок возмещения НДС без банковской гарантии, продлят льготы по НДС для российского программного обеспечения, изменят подход к налогообложению букмекерских контор и продлят особый порядок расчета пеней для организаций. Также до конца 2028 года продолжат действовать нормы, смягчающие налоговые последствия приостановки международных соглашений об избежании двойного налогообложения.

По оценке авторов налоговой реформы, отмечает garant.ru, все эти изменения обеспечат дополнительный приток средств в федеральный бюджет: около 1,5 триллиона рублей в 2026 году, более 2,3 триллиона – в 2027-м и почти 2,8 триллиона – в 2028 году.

Стоит ли запускать бизнес в 2026 году: что говорят предприниматели

Ментор стартап-акселератора Alchemist Accelerator Алексей Овсянников считает, что 2026 год, несмотря на рост налоговой нагрузки и высокую ключевую ставку, нельзя однозначно назвать неблагоприятным для старта.

«На мой взгляд, 2026 год можно назвать благоприятным для запуска бизнеса в России, несмотря на очевидные трудности в виде увеличения НДС и по-прежнему высокой ключевой ставки, ограничивающей возможности заемного финансирования. Кризисы и вызовы на рынке всегда имели две стороны медали. Для одних – это крах или невозможность запуска, для других – адаптация и новые возможности», – поделился он с корреспондентом siapress.ru.

По его словам, после ухода иностранных компаний на рынке освободилось значительное число ниш, а государственная политика импортозамещения и изменение потребительских предпочтений играют на руку тем, кто готов предложить качественный российский продукт.

«Государство поддерживает импортозамещение грантами и льготами, а сами потребители стали активнее покупать российские товары. Поэтому для тех, кто готов предложить качественный продукт, есть неплохие шансы занять доходное место на рынке», – заявил Овсянников.

Бизнес-консультант и основатель проекта «Клиенты есть всегда» Кирилл Максимов смотрит на 2026 год более скептически, но при этом не считает его поводом отказываться от старта.

«Честно? Нет, не самый легкий год. Экономическая ситуация остается напряженной: налоги растут, кредиты дорогие, спрос нестабильный. С 1 января вступили в силу изменения, которые усложняют жизнь даже опытным предпринимателям», – высказался он siapress.ru.

При этом Максимов подчеркивает: ожидание «идеального момента» – одна из самых частых ошибок новичков.

«Парадокс в том, что никогда не будет легче, чем сегодня. Да, позитивные перемены наступят, но вместе с ними придут и новые сложности: еще больше конкуренции и требований, – считает предприниматель. – Когда мы запускали проект в 2017–2018 годах, все говорили: «В соцсетях уже все занято». А мы начали – и выжили. Потому что не ждали идеального момента, а сделали первый шаг».

Главные риски: налоги, кредиты и кадры

По словам экспертов, одним из главных факторов риска для начинающего бизнеса являются вовсе не налоги.

«Главный фактор, и он же главная опасность для молодого бизнеса, – это кадровый голод. Найти квалифицированных сотрудников сейчас действительно непросто, а без сильной команды любой, даже самый гениальный, проект просто не взлетит. Найти свободную нишу – это только полдела. Но сложнее и важнее собрать команду, которая сможет создать и развить в этой нише успешный бизнес. Провалиться можно не только из-за внешних угроз, а еще и потому, что некому будет качественно делать работу», – говорит Овсянников.

В 2026 году на решение о запуске бизнеса сильнее всего влияют три фактора: налоговая нагрузка, дорогие заемные деньги и снижение потребительской активности, отмечает Кирилл Максимов.

«Люди все чаще думают: «А стоит ли тратить?». Опаснее всего – игнорировать реальность, не просчитывать расходы, не тестировать продукт. Или, наоборот, ждать «идеального» старта – пока соберешься, рынок уйдет вперед. Да, правила сегодня могут поменяться в любой момент. Поэтому важно строить бизнес так, чтобы он был гибким, с минимальными фиксированными издержками и возможностью быстро перестраиваться», – подчеркивает бизнес-консультант.

В каких сферах проще всего стартовать с нуля?

Среди сфер, где в 2026 году проще стартовать с нуля, Овсянников выделяет IT-сервисы и локальное производство.

«В IT-сфере относительно низкий порог входа и действуют меры господдержки. Также хорошие перспективы есть у локального производства, например, в нише продуктов питания», – указывает он.

А вот ниши, связанные с простой перепродажей импортных товаров, особенно на маркетплейсах, эксперт считает перенасыщенными и рискованными из-за высокой конкуренции.

Максимов же советует с осторожностью относиться к бизнесу, зависящему от кошелька потребителя.

«Лучше избегать розницы, развлечений и среднего ценового сегмента. Если люди экономят, они отказываются от вторичного. Осторожнее и с бизнесом, где нужны большие вложения — кафе, магазины, производство», – считает спикер.

При этом он также выделяет IT, цифровые сервисы, автоматизацию и обучение как направления, где спрос сохраняется.

«Особенно если вы умеете решать конкретную боль клиента», – обращает внимание эксперт.

Югра: рост МСП и ставка на поддержку

На региональном уровне власти Югры оценивают ситуацию более оптимистично. Директор департамента экономического развития округа Сергей Толстых на заседании Координационного совета отметил, что малый и средний бизнес остается важным элементом устойчивости экономики региона.

По его словам, по состоянию на начало ноября 2025 года в Югре было зарегистрировано 64 266 субъектов малого и среднего предпринимательства – на 414 больше, чем годом ранее. Более половины из них сосредоточены в Сургут и Нижневартовске. Наиболее распространенные сферы деятельности – торговля, транспорт и хранение, строительство.

«Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве за десять месяцев 2025 года выросла на 16 415 человек и составила 285 664. Наибольший рост отмечен в сфере самозанятости: число самозанятых за этот же период увеличилось на 32,1% и достигло 130 043 человека», – сказал глава департамента.

Кстати, в 2025 году на поддержку бизнеса в Югре из окружного бюджета направили 3,2 млрд рублей. По словам Толстых, это отразилось на налоговых поступлениях: за девять месяцев они достигли 30,6 млрд рублей. Ожидаемый оборот предприятий МСП по итогам года оценивается в 683,1 млрд рублей – на 3,2% выше уровня 2024 года.

Напоминаем, что в Сургуте на развитие малого и среднего бизнеса запланировано 38,5 млн рублей, из которых 16 млн поступят из окружного бюджета. Основная часть – 30 млн рублей – направлена на прямую финансовую поддержку предпринимателей. Также предусмотрены средства на проведение выставок, ярмарок, уличной торговли, конкурсов «Предприниматель года» и продвижение туристической привлекательности города.