Поздравление главы Сургута Максима Слепова с Рождеством Христовым

Всех православных сургутян поздравляю со светлым праздником – Рождеством Христовым!
Пусть в вашем доме и сердце пребывает мир и согласие. Желаю крепкого здоровья, душевного мира.
С праздником!
Максим Слепов, глава Сургута
