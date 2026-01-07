16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

​Пусть в вашем доме и сердце пребывает мир и согласие

Поздравление главы Сургута Максима Слепова с Рождеством Христовым

​Пусть в вашем доме и сердце пребывает мир и согласие
Фото администрации Сургута

Всех православных сургутян поздравляю со светлым праздником – Рождеством Христовым!

Пусть в вашем доме и сердце пребывает мир и согласие. Желаю крепкого здоровья, душевного мира.

С праздником!


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:12, просмотров: 131, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Храмы Сургута опубликовали расписание рождественских богослужений 982
  2. ​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск» 901
  3. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 827
  4. ​Сургутские врачи спасли пассажира в самолете и покорили перевал в Гималаях 780
  5. ​В России хотят развивать удаленку для пенсионеров 649
  6. Минздрав назвал средний возраст рождения первенца в России 607
  7. ​Генетики Сургута за год выявили около 400 врожденных патологий у будущих детей 210
  8. ​Суд Сургута арестовал 17-летнего иностранца после драки в ТЦ 164
  9. ​Пусть Рождество Христово принесет каждому душевное спокойствие, благополучие и мир 140
  10. ​Пусть свет рождественской звезды освещает ваш путь, а вера помогает преодолевать любые трудности 131
  1. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 2946
  2. ​В России с 1 января подорожали автомобили, бензин, алкоголь с сигаретами и многое другое 2722
  3. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 2628
  4. В России отменили автопродление водительских прав 2538
  5. В новогоднем обращении 2025 года президент России выразил надежду, что граждане продолжат работать и созидать 2397
  6. ЦБ спрогнозировал, что в 2026 году цены будут расти медленнее, а зарплаты будут «умеренно повышаться» 2195
  7. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 2084
  8. ​Драка посетителей в одном из баров Сургута дошла до прокуратуры 2074
  9. ​С Новым годом, дорогие читатели! 1834
  10. В России стартовали самые долгие новогодние каникулы за 12 лет 1830
  1. ​Без души, но в чартах 6502
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 5371
  3. ​Заключение 5230
  4. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 5225
  5. ​В Сургуте готовятся большие изменения в планировке города. Опять малоэтажную застройку меняют на высотки 3763
  6. ​В Сургуте появится новая градостроительная зона «КРТ», в которой на этажность не смогут повлиять ни депутаты, ни жители 3672
  7. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 3632
  8. Владимир Литвинов: «В искусстве фигуру отца либо превозносят, либо низвергают. Как и в жизни» 3589
  9. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 3489
  10. ​Жители нескольких районов Сургута останутся без воды: публикуем адреса и даты 3372

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика