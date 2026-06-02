Почему Mixtape напоминает о друзьях, которых давно не видел, и времени, которое уже не вернуть

В то время, когда школьники по всей стране сдают последние экзамены, складывают форму на дно шкафа и впервые всерьез задумываются о будущем, настает пора прощаться не только с нелюбимой алгеброй, но и с беззаботной юностью. В этот момент на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК тихо вышла игра, которую невозможно пройти без кома в горле.

Mixtape от австралийской студии Beethoven & Dinosaur и издателя Annapurna Interactive – это короткое, душевное и предельно личное приключение о трех друзьях, последней ночи перед расставанием и музыке, сопровождающей их воспоминания.

Игра вышла 7 мая 2026 года и за считанные недели собрала 93 балла на Metacritic и 94 на OpenCritic. И, кажется, именно сейчас она ощущается особенно актуально.

«Запиши мне кассету, чтобы я тебя не забыла»

Небольшое отступление для тех, кто вырос в эпоху стримингов: микстейп (mixtape) – это самодельный сборник любимых песен, который в 80-х и 90-х записывали на аудиокассету. Чаще всего в подарок: другу, любимому человеку, самому себе на память. Порядок треков, переходы, надписи на вкладыше – все это было способом сказать что-то важное чужими голосами.

Mixtape начинается с простой, но точной мысли: однажды музыка, под которую проходила твоя жизнь, начнет звучать как запись того, кем ты был раньше.

Действие разворачивается в небольшом городке Северной Калифорнии конца 1990-х годов. Три лучших друга – Стейси Рокфорд, Вэн Слейтер и Кассандра Морино только что окончили школу. На следующее утро Стейси улетает в Нью-Йорк за мечтой стать музыкальным супервайзером. Кассандра отчаянно пытается удержать все как есть. Вэн еще не знает, что вообще делать со своей жизнью. И у них впереди одна последняя совместная ночь. Одна вечеринка на пляже. Одна попытка прожить этот момент так, чтобы запомнить его навсегда.

Сюжет не блещет оригинальностью – это классическое coming-of-age в духе «Лета 84» или «Life is Strange». Но за знакомой формой скрывается очень живая история про взросление, страх перед будущим и попытку удержать момент, который уже начинает ускользать. И, что важно, игра не превращается в тяжелую драму с бесконечными разговорами о смысле жизни. Она рассказывает все через музыку, воспоминания и случайные сцены, которые на первый взгляд кажутся просто забавными подростковыми эпизодами, но постепенно складываются в цельное высказывание.

Жизнь как плейлист: о чем эта игра

Главная фишка структуры – вся история построена вокруг микстейпа, который Стейси собрала из любимых песен. Друзья ищут выпивку для прощальной вечеринки, по очереди навещаюсь дома друг друга, и в каждой комнате находятся вещи, хранящие воспоминания.

Стоит поставить кассету, и очередной трек запускает отдельную главу-флешбэк, где знакомая мелодия превращает обычный подростковый эпизод в маленький музыкальный номер.

Здесь нет серьезных моральных выборов, ветвлений и последствий. Нет головоломок в классическом понимании. Mixtape вообще ближе к интерактивному анимационному фильму, чем к традиционной игре, и это нужно принять с порога.

Если идете сюда за сложными системами, вариативностью или вызовом, то вы явно ошиблись дверью.

Геймплей: интерактивное кино со смешанными жанрами

Каждая глава – отдельный жанр, механика и настроение. Это и есть главное обаяние Mixtape: разработчики собрали игру по принципу любимой кассеты, где трагичные мотивы JoyDivision сменяются танцевальными хитами эпохи 80-х.

Под Devo вы несетесь от полицейских на украденной из супермаркета тележке, увозя пьяную подругу. Под The Cure – катаетесь на скейтборде по ночному шоссе. Дальше – софтбол, фотосессия в заброшенном парке аттракционов, запускание камешков по воде, поездка в машине, в которой ты сам становишься режиссером музыкального клипа, эпизод верхом на динозавре, сюрреалистическая сцена первого поцелуя, где ты буквально управляешь человеческими языками.

Чувствуется легкое родство с подходом Hazelight Studios (It Takes Two, Split Fiction) – та же страсть к постоянной смене механик, к тому, чтобы ни одна минута не была похожа на предыдущую.

Большинство мини-игр простые, иногда буквально однокнопочные, и это намеренно: они нужны не для челленджа, а для того, чтобы дать прочувствовать момент.

Само прохождение занимает около трех-четырех часов.

Саундтрек поколения

Если у Clair Obscur саундтрек был полноценным художественным высказыванием, то у Mixtape он буквально является сюжетом. Каждая сцена привязана к конкретному треку, и это не фоновая музыка – это рассказчик.

В плейлисте – Iggy Pop, Joy Division, The Cure, Devo, The Smashing Pumpkins и десятки других хитов 60-80-х. Рок, шугейз, постпанк, нью-вейв – все то, что родители ваших родителей слушали на виниле, а их дети переписывали на кассеты. Музыкальная лицензия настолько серьезная, что игру нельзя стримить на Twitch – DMCA срабатывает мгновенно. И это, как ни парадоксально, лучший комплимент саундтреку.

Музыка здесь делает то, что лучше всего умеет: возвращает тебя в момент. Даже если ты не застал эти 90-е, даже если маленький американский городок ты видел только в кино, треки работают как машина времени к твоему собственному выпускному и твоей последней ночи с друзьями, которые потом разъехались.

Визуальный почерк где-то между Spider-Verse и старым клипом MTV

Картинка Mixtape сразу выделяется. Разработчики явно вдохновлялись анимацией Spider-Man: Into the Spider-Verse – те же кинематографические переходы, та же смелая работа с цветом, тот же эффект «нарисованного от руки кадра, который только что ожил». Яркая палитра, неоновые вывески, закаты над пляжем, ночные шоссе в свете фар, мерцающий свет домашнего телевизора – каждая сцена выглядит как готовый постер.

Иногда кажется, что играешь не в игру, а в трехминутный музыкальный клип, который случайно растянулся на три часа. И это удивительно органично сочетается с темой – ведь именно так мы и помним юность: не последовательно, а вспышками, кадрами, обрывками клипов под любимую песню.

«Это не игра?»

К Mixtape можно предъявить много претензий, и они часто звучат в негативных отзывах. Интерактива мало – иногда от игрока требуется буквально нажать одну кнопку в нужный момент, из-за чего часто звучит тезис, что «это не игра».

Сюжет, при всей его эмоциональной точности, предсказуем – расставание, страх, ностальгия, примирение и отъезд. Реиграбельность близка к нулю: прошел – и «положил» на полку, как ту самую кассету. Продолжительность – три-четыре часа, и из-за этого ценник в 849 рублей покажется кому-то слишком большим за такой хронометраж.

Некоторые сегменты ощущаются слабее остальных – не каждая мини-игра попадает в нерв так же точно, как, например, сцена побега на тележке или скейт-забег. Иногда игра слишком увлечена собственным стилем и любуется собой чуть дольше, чем стоило бы.

Но все это кажется неважным по одной простой причине: Mixtape отлично справляется с тем, ради чего, на мой взгляд, существуют игры – затягивает в момент и вызывает эмоциональную реакцию. А как это называть, пусть каждый решает для себя сам.

Между титрами и тишиной: что осталось после Mixtape?

Я запускала Mixtape без особых ожиданий, а получила, наверное, одни из самых уютных и по-хорошему личных трех часов за последнее время. За это время игра прокатила меня по всему эмоциональному спектру – от отвращения в той самой сюрреалистичной сцене с языками, где не понимаешь, смеяться тебе или поскорее закрыть глаза, до настоящих слез в эпизодах с воспоминаниями и финальным расставанием. И именно эти качели, кажется, и есть суть Mixtape: одна и та же кассета может заставить тебя кривиться, хохотать и плакать.

Для меня эта игра – не про 90-е, не про Америку и даже не про музыку. Это про время, которое когда-то казалось бесконечным, на самом деле заканчивается. И это происходит тихо и постепенно: прощанием с другом, последним вечером во дворе, песней, которую вы слушали вместе. Ты не замечаешь момент, когда «мы» превращается в «мы тогда».

И в этом смысле Mixtape – идеальная игра для лета 2026 года. Для тех, кто прямо сейчас прощается с одноклассниками, не зная, увидятся ли они снова. Для тех, кто уезжает учиться в другой город. Для тех, кто остается. И, если честно, для всех нас, кто давно вышел из этого возраста, но иногда включает старый плейлист и ловит себя на том, что мысленно возвращается в прошлое.

Mixtape учит очень важной вещи – умению быть в моменте, пока он еще длится. Не снимать его на телефон, не откладывать «на потом», не ждать удобного случая, а просто катить тележку с лучшим другом вниз по холму под любимую песню и орать в ночное небо.