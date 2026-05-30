Депутаты Сургута потребовали назвать виновных в затягивании проекта «Барсова гора»

​Власти Сургута решили расторгнуть контракт с проектировщиком лагеря «Барсова гора»
Фото: Дума Сургута

Проект военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра «Сибирский легион» вновь откладывается. Власти Сургута намерены расторгнуть контракт с подрядчиком, который несколько лет занимался корректировкой документации, но так и не подготовил проект к прохождению экспертизы. Теперь городу придется искать нового проектировщика и фактически начинать эту работу заново. О судьбе объекта депутаты поговорили на заседании комитета по социальной политике.

Как напомнил депутат Алексей Кучин, сроки выполнения проектно-изыскательских работ переносятся уже не первый год.

«Ожидали, что администрация города проведет совещание с проектировщиком ООО «Стройуслуга» и по результатам совещания примет решение о продлении или расторжении контракта. Там до сих пор ПИРы переносятся каждые полгода. Хотели бы знать, в каком состоянии находится вопрос разработки ПИРов, было ли это совещание и какие были приняты решения?» – спросил он.

Как оказалось, решение уже принято.

«МКУ «УКС» готовит пакет документов для расторжения в одностороннем порядке. Будет заходить новый проектировщик, это будут новые изыскания, актуальные на сегодняшний день, и будет корректировка того проекта, который был первоначально. Те наработки, которые были сделаны «Стройуслугой», на сегодняшний день уже неактуальны», − пояснила исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Эльвира Рахматуллина.

По ее словам, подрядчик не только потеряет контракт, но и может быть включен в реестр недобросовестных поставщиков.

По сути, это означает очередной перенос сроков реализации проекта. После расторжения договора городу предстоит провести новый конкурс, выполнить актуальные инженерные изыскания и заново скорректировать проектную документацию.

Несмотря на это, в мэрии заверили, что от строительства лагеря не отказываются.

«Мы уже подготовили предложения в департамент финансов о выделении средств на 2027 год. Этот процесс у нас уже запущен. Мы этот объект не исключаем, просто потому что он необходим, стоит остро, плюс он предусмотрен государственной программой строительства также на 2029-2030 годы», – подчеркнула Рахматуллина.

Во время обсуждения депутаты вновь подняли вопрос ответственности за многолетние переносы сроков.

«Как мы определяем этих проектантов, кто заявляется и выигрывает конкурсы? Я не понимаю, как так работать государственная машина может. Я все-таки бы вернулся к вопросу анализа работы: кто допустил ошибки, по чьей вине постоянно идет перенос и постоянно новые вводные. Я бы хотел увидеть, какие меры и санкции понесли эти люди», – заявил депутат Дмитрий Нечепуренко.

Отдельно участники заседания обсудили предложение директора «Сибирского легиона» Андрея Сенина ускорить запуск лагеря за счет быстровозводимых модульных зданий. Предполагалось, что новые казармы и учебные корпуса можно будет построить быстрее, чем капитальные объекты первой очереди.

Ранее Андрей Сенин предложил начать с возведения новой казармы на 50 мест на месте существующего здания с использованием винтовых свай и уже подведенных коммуникаций. А в дальнейшем планируется заменить и вторую казарму, а также модернизировать столовую и создать учебный корпус с симуляторами. «Таким образом, реализация проекта в два этапа позволит запустить в работу центр «Барсова гора», − отмечал он.

Однако специалисты пришли к выводу, что такие сооружения также относятся к капитальному строительству и требуют полноценного проектирования. Поэтому существенно сократить сроки не получится.

С учетом необходимости нового проектирования строительство модульных объектов может начаться не раньше 2028 года, а реализация основной очереди лагеря по-прежнему запланирована государственной программой на 2029-2030 годы.

Напоминаем, что еще в марте этого года власти сообщали депутатам, что проект лагеря находится на стадии очередной корректировки. Тогда сроки прохождения государственной экспертизы вновь были перенесены − документацию планировали направить на проверку весной 2026 года.

Причиной назывались новые замечания к проекту. В частности, выяснилось, что расстояние между зданиями не соответствует противопожарным требованиям. Кроме того, часть территории оказалась связана с землями лесного фонда, что потребовало дополнительных согласований и изысканий.

Тогда депутаты уже выражали недовольство затянувшейся историей. «Это уже какой-то памятник выдающейся некомпетентности получается. Каждый раз мы натыкаемся на какое-то новое препятствие. То у нас экспертизы нет, то электричество не рассчитали, то вентиляция не там находится. Сейчас про противопожарные нормы вспомнили», – говорил Алексей Кучин.

Между тем, о необходимости реконструкции военно-спортивного лагеря «Барсова гора» впервые заговорили еще в 2015 году. За десять лет проект неоднократно перерабатывался, менялись подрядчики, переносились сроки экспертиз и строительства, однако к реализации объекта город так и не приступил.


Комментарии:
Швондер.
30 мая в 13:18
Прекрасная новость. Давно пора прикрыть эти рассадники

