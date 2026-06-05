Югра и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Югра и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали губернатор Югры Руслан Кухарук и глава Алтайского края Виктор Томенко, сообщает РИЦ «Югра».

Ключевыми направлениями партнерства станут развитие транспортной инфраструктуры, туризма и организация санаторно-курортного отдыха для детей.

«С Алтайским краем подписали соглашение о сотрудничестве. Акцент делаем на развитие транспортной инфраструктуры и туризма. В частности, рассмотрим возможность организации санаторно-курортного отдыха детей на территории Алтайского края», — отметил Руслан Кухарук.

Алтайский край располагает развитой инфраструктурой для детского отдыха и оздоровления. В частности, в городе-курорте Белокуриха работают санатории, которые используют природные факторы: горный воздух, минеральные воды и лечебные грязи.

Виктор Томенко отметил, что предприятия, вузы, представители сфер туризма, культуры и медицины двух регионов уже давно взаимодействуют друг с другом.

«Предприятия наших регионов, вузы, представители сфер туризма, культуры, медицины давно взаимодействуют друг с другом. Соглашение позволит эту деятельность систематизировать, сделать совместные проекты эффективнее», — поделился Виктор Томенко.

Глава Алтайского края также добавил, что алтайские компании поставляют в Югру продукты питания и импортозамещающее оборудование для промышленных предприятий.