Югра и АФК «Система» подписали соглашение о технологическом развитии региона

Югра и АФК «Система» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технологического развития региона. Документ на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Югры Руслан Кухарук и президент АФК «Система» Тагир Ситдеков, сообщает «Стройкомплекс Югры».

В фокусе соглашения — цифровизация, экология, транспорт, жилищное строительство и ЖКХ.

Одним из ключевых направлений станет водный электротранспорт. Партнеры планируют запускать проекты по эксплуатации электрических судов. Это должно повысить транспортную доступность отдаленных территорий и поддержать развитие отечественного судостроения.

В сфере строительства и ЖКХ стороны намерены совместно работать над проектами жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Цифровой блок включает внедрение искусственного интеллекта в государственном управлении, создание «умных городов» и обеспечение связью малых населенных пунктов. Отдельное направление — системы мониторинга пожаров и состояния атмосферного воздуха.

«Подписание соглашения с АФК «Система» — это долгосрочное партнерство, нацеленное на комплексное развитие Югры. Мы объединяем ресурсы и экспертизу, чтобы обеспечить технологический рывок в ЖКХ, строительстве, экологии и цифровизации», — отметил Руслан Кухарук.