Банк Уралсиб запустил программу автокредитования на покупку автомобиля с пробегом у физлиц на Авито. Теперь его пользователи смогут быстро и безопасно оформить покупку авто у частного продавца, не покидая платформы, а весь процесс – от выбора автомобиля и получения кредитного предложения до подписания договора – будет происходить бесшовно внутри интерфейса Авито.

Запуску новой программы была посвящена пресс-конференция, организованная Авито и банками-партнерами платформы, которая прошла 28 мая в Москве. Спикерами встречи стали директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова, старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков, заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб, руководитель Розничного блока Станислав Тывес, руководитель розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.

Новая программа открывает большие возможности как для миллионов покупателей автомобилей, так и для профильного бизнеса банков. Сегодня, по оценкам экспертов рынка, на долю С2С-сделок («consumer-to-consumer» – пер. «потребитель-потребитель», сделки между частными лицами) приходится около 70% общего объема продаж автомобилей с пробегом. В абсолютных цифрах эти объемы оцениваются примерно в 4,6 млн сделок. Целевой автокредит на такую сделку до недавнего времени взять было невозможно, ввиду отсутствия работающего механизма, гарантирующего кредитору оформление залога. Поэтому в этом сегменте зачастую используются нецелевые кредиты наличными, при этом сумма кредитования существенно ниже, а ставка гораздо выше, чем при залоговом кредитовании.

Теперь такой механизм появился – в стратегическом партнерстве с Авито, в рамках которого платформа позволяет оформлять залог, предоставляет сквозную систему антифрода и оценку авто (проверку объявления, цены, истории автомобиля) и участников сделки. До сделки проверяется авто, участники сделки, договор купли-продажи, а выездной менеджер лично встречается со сторонами, осуществляет проверку автомобиля и документов.

«Рынок целевого автокредитования при покупке «частник – частнику» практически не развит при огромном спросе: сейчас 71% пользователей Авито уже готовы воспользоваться целевым автокредитом для такой покупки. Мы упростили процесс: в карточке объявления за несколько кликов и за считанные минуты пользователь получает реальные предложения конкретных банков – не уходя с Авито», – отметил Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.

«Мы реализуем новую технологию в рамках кредитования физических лиц на покупку автомобилей у продавцов, также являющихся физическими лицами, когда залог на автомобиль возникает у банка в момент подписания договора купли-продажи. При этом заключение договора купли-продажи осуществляется совместно с представителем платформы, что обеспечивает чистоту, безопасность и выгодность сделки для всех её участников, – говорит заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Станислав Тывес. – Нам, как банку, такая процедура позволяет снизить риски в сравнении с обычным потребительским кредитом и, как следствие, предложить клиенту более выгодные условия кредитования – как по сумме кредита, так и по ставке кредитования. Такая процедура оформления может стать новым стандартом оформления автокредитов в С2С сегменте. Безусловно, с течением времени мы планируем эту схему совершенствовать и обновлять».

По словам Станислава Тывеса, на первом этапе работы программы автокредит будет одобряться под покупку конкретного автомобиля, размещенного на Авито. На следующем этапе развития продукта планируется, что клиенту будет одобряться определенный кредитный лимит, в рамках которого покупатель сможет самостоятельно выбрать любой автомобиль, удовлетворяющий условиям банка, тем самым повторяя процесс покупки недвижимости в кредит на вторичном рынке, когда клиенту сначала одобряется лимит, а потом он выбирает квартиру.

