Кредитная карта Уралсиба попала в Топ-5 по снятию наличных

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 мартовского рейтинга лучших кредитных карт со снятием наличных – исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты от крупнейших российских банков и выбрали наиболее выгодные предложения.

Аналитики портала проанализировали наиболее важные критерии продуктов, включая лимит суммы для снятия наличных и размер комиссии на эту операцию, длительность льготного периода на все виды операций и правила его действия (включая возможность снятия наличных), ставки кредитования на снятие наличных и безналичные операции по карте, а также диапазон ставок. Кроме того, были учтены лимит кредитования и кешбэка, курс обмена бонусных баллов на рубли, стоимость выпуска и обслуживания карты и другие параметры.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Кроме того, по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1409 банкоматов.

