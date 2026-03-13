В топ-5 февральского рейтинга наиболее выгодных вкладов в рублях сроком на 3 года попал вклад Уралсиба

Erid:2SDnjdDV9Um

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 февральского рейтинга наиболее выгодных вкладов в рублях сроком на 3 года. Исследование подготовил портал Банкирос.ру – эксперты сравнили условия банковских продуктов, представленных на сайте Bankiros, рассмотрев вклады в 100 тыс. руб. сроком на 3 года.

При составлении рейтинга аналитики оценивали процентные ставки, возможность досрочного снятия средств, наличие минимального или максимального лимита по сумме, доступность открытия вклада в различных регионах, а также другие критерии.

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» сейчас варьируется от 9,16% до 14,40% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

