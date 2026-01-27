Автокредиты Уралсиба на подержанные машины признали одними из самых выгодных

Erid:2SDnjcEXfrx

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 (4 место) январского рейтинга наиболее выгодных автокредитов на покупку автомобиля с пробегом, по версии портала Банкирос.ру. Эксперты рассмотрели автокредитные продукты, размещенные на Банкирос.ру – сроком на 5 лет при первоначальном взносе в 26% от общей суммы покупки авто в 3,8 млн рублей.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали несколько ключевых параметров, среди которых максимальная ставка, срок и сумма кредитования, условия предоставления автокредита, включая требования к возрасту заемщика и наличию регистрации в регионе оформления. Также эксперты обращали внимание на срок рассмотрения заявки, перечень регионов предоставления кредита, наличие штрафа за просрочку и другие критерии.

Клиентам Банка Уралсиб доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid:2SDnjcEXfrx

Реклама.ИНН0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»