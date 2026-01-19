Erid:2SDnjc3H1aG

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банков по объемам ипотечного кредитования за 11 месяцев 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по ноябрь 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 35,8 млрд рублей.

Также банк в этом исследовании входит в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 16,9 млрд рублей, объемам кредитования в рамках программы «Семейной ипотеки» – 13,8 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.12.2025 года – 156,2 млрд рублей.

