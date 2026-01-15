Erid:2SDnjct6D3E

Карта «Почетный пенсионер» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 (2-е место) рейтинга лучших дебетовых карт для пенсионеров в декабре 2025 года, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели наиболее выгодные предложения крупнейших банков страны из Топ-100 по активам на 01.11.2025 года.

При составлении рейтинга эксперты портала проанализировали ключевые критерии карточных продуктов – ставка кешбэка на все покупки и в специальных категориях, а также его ежемесячный лимит, правила обмена бонусов на рубли и обменный курс. Кроме того, они учли наличие и размер приветственных бонусов за перевод пенсии в банк, процентную ставку на остаток на карточном счете, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, набор дополнительных сервисов (онлайн-оформление и доставку карты, страхование средств карты от мошенников и т.д.), а также ряд других параметров.

Карта «Почетный пенсионер» Банка Уралсиб сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – бесплатное обслуживание, возможность получения до 4,5% годовых на остаток средств (при условии поступлений пенсионных выплат на счет), кешбэк до 30% за покупки у партнеров*. Кроме того, снимать наличные в банкоматах Уралсиба и партнеров можно бесплатно**.

Более подробно о карте «Почетный пенсионер» можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

**При сумме операции до 300 000 руб. (включительно) в месяц.

