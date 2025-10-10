Erid: 2SDnjdGDbNo

Жители Ханты-Мансийского автономного округа инвестируют в своё будущее с помощью образовательных кредитов Сбера. Причем за такими займами обращаются не только вчерашние школьники, но и взрослые люди, которые хотят освоить новую профессию или повысить квалификацию.

Цифры за 2025 год это подтверждают. Хотя 78% заемщиков — молодёжь до 25 лет, весомая доля приходится на югорчан в возрасте от 25 до 45 лет — 20%. Еще 2% кредитов оформили люди старше 45 лет, которые доказывают, что учиться никогда не поздно. Интересно, что кредиты на образование в ХМАО чаще берут женщины — среди заемщиков их 57%.

Всего с начала года клиенты Сбера в регионе оформили 590 образовательных кредитов на общую сумму 127 млн рублей — это на треть больше, чем год назад. Свыше половины всех кредитов было выдано в августе: пик спроса традиционно приходится на конец лета.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Мы рады поддерживать жителей нашего региона на их пути к новым знаниям и компетенциям. В любом возрасте очень важно продолжать саморазвитие и совершенствовать свои навыки. Для нас это не просто финансовая услуга, а инвестиции в общее будущее. Вкладывая в образование сегодня, мы вместе решаем стратегические задачи: наполняем экономику квалифицированными специалистами, создаем комфортную среду для жизни и открываем новые возможности для процветания страны».

Образовательный кредит в Сбере можно оформить с 14 лет на любой период учёбы в вузе или колледже. Во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15-и лет. Ставка по образовательному кредиту составляет 3% годовых. Узнать подробные условия и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбера.

Erid: 2SDnjdGDbNo

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"