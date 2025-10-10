Erid: 2SDnjcSWsgs

По итогам 6 месяцев 2025 года, опубликованным на официальном сайте Центрального Банка России, результат инвестирования пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ – 23,30%* годовых. Это второй показатель среди НПФ, размер пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд рублей.

Доходность размещения средств пенсионных резервов Ханты-Мансийского НПФ составила 19,74%* годовых. Среди НПФ, размер пенсионных резервов которых превышает 10 млрд рублей, фонд занимает 8 место.

Ханты-Мансийский НПФ обеспечивает высокую доходность, опережая большинство фондов сопоставимого масштаба, при этом строго следуя принципам управления рисками. Инвестиционная стратегия фонда, ориентированная на инвестирование в активы с низким и средним риском, позволяет добиваться стабильных результатов, определяя для себя приоритетом сохранность пенсионных средств клиентов.

Подробнее ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля и принципами инвестирования Ханты-Мансийского НПФ можно на официальном сайте.

Согласно данным Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов за первое полугодие составила 13%* годовых, средневзвешенная доходность пенсионных резервов – 16,7%* годовых.

*Указана доходность размещения средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и негосударственному пенсионному фонду.

