Банк Уралсиб впервые участвовал в конкурсе, конкурируя с командами крупнейших российских компаний из различных сфер экономики

Erid: 2SDnjc3GcWs

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса Russian Employee Experience Awards 2025, на которой были отмечены наградами лучшие команды российских компаний из сферы внутренних коммуникаций, корпоративных цифровых продуктов и HR-автоматизации.

Банк Уралсиб вошел в число лучших, завоевав «золото» сразу в двух номинациях. «Лаборатория идей» Уралсиба получила главную награду в номинации «Лучшее цифровое решение по работе с идеями сотрудников». Команда «Лаборатории» представила свои разработки, которые применяет для выстраивания процесса по работе с идеями, мотивации сотрудников, построения коммуникаций и продвижения, помогающие поддерживать интерес сотрудников и высокую вовлеченность. А команда корпоративного bk-портала удостоилась золотой награды в номинации «Лучшая команда по цифровизации бизнеса» – за эффективную реализацию на корпоративном портале сервисов для решения бизнес-задач. Жюри конкурса высоко оценило концепцию портала, ее практическую реализацию и дальнейшее развитие, широту поставленных задач и эффективность их воплощения. Особую ценность этим наградам придает тот факт, что участие в данном конкурсе Уралсиб принимал впервые, конкурируя с командами крупнейших российских компаний из различных сфер экономики: финансов, промышленного производства, ритейла, ИТ и других.

RussianEmployeeExperienceAwards – международная премия по цифровому опыту сотрудников, конкурс лучших практик и команд в области цифровых решений для развития внутренних коммуникаций и корпоративных сообществ, для реализации бизнес-задач и автоматизации HR-процессов. Здесь встречаются лучшие практики – проекты и профессионалы, которые с помощью цифровых решений улучшают путь сотрудников в компании и в итоге делают бизнес сильнее.

Erid: 2SDnjc3GcWs

Реклама. ИНН 0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»