День российского флага в Сургуте отметят 22 августа на площади Советов

Сургут отметит День Государственного флага России торжественной церемонией и концертом. Праздничное мероприятие пройдет 22 августа в 12:00 на площади Советов перед зданием Сургутской филармонии. Об этом сообщает администрация Сургута.

В программе запланирована церемония поднятия российского триколора. К горожанам также обратятся представители руководства Сургута, после чего состоится праздничный концерт.

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечают 22 августа. Праздник посвящен одному из главных государственных символов страны. Присоединиться к мероприятию могут жители и гости Сургута. Вход на площадь Советов будет свободным.