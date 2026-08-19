ЗАГС Сургута назвал 14 красивых дат для регистрации брака в 2027 году

Молодожены Сургута могут выбрать одну из 14 «красивых дат» для регистрации брака в 2027 году. В список вошли даты с повторяющимися числами, в том числе 07.07.2027 и 27.07.2027. Об этом сообщает администрация Сургута.

Зарегистрировать брак также можно 27 января, 27 февраля, 27 марта, 27 апреля, 27 мая, 27 июня, 8 июля, 27 августа, 27 сентября, 27 октября, 27 ноября и 27 декабря.

Подать заявление можно лично в отделе ЗАГС на бульваре Свободы, 5 или онлайн через портал «Госуслуги». Забронировать выбранную дату разрешается не раньше чем за год и не позднее чем за месяц до регистрации брака.